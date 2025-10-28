"Zašto, Bože zašto" Ljupka Stević se emotivnim rečima oprostila od poginulog policajca: Hvala Bojane za sve...

Teška saobraćajna nesreća koja se dogodila u noći između subote i nedelje, oko jedan sat posle ponoći, na raskrsnici Ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, u blizini kule West 65 na Novom Beogradu, odnela je život porodice Bojana Ž. (43), koji je bio saobraćajni policajac.

Vest o tragičnoj smrti Bojana, njegove supruge i devetogodišnjeg sina duboko je pogodila pevačicu Ljupku Stević, koja se emotivnim rečima oprostila od poznanika. "Tuga, velika tuga! Boki sa svojom stradalom porodicom, jedan divan čovek koga sam samo po lepom poznavala! Uvek sa osmehom na licu, a sada.... On sa svojom mladom porodicom na naslovnoj strani. Zašto Bože, zašto?", napisala je Ljupka i dodala: "Hvala Bojane za sve i neka ti je večna slava tebi i trojoj