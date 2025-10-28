Hapšenje u Nišu: Nameštanjem tendera oštetili budžet Bora za više od 16,6 miliona dinara

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Hapšenje u Nišu: Nameštanjem tendera oštetili budžet Bora za više od 16,6 miliona dinara
U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su zloupotrebama u postupku javne nabavke oštetili budžet Grada Bora za više od 16,6 miliona dinara. Uhapšeni su N. M. (33) iz Bora, bivši pomoćnik gradonačelnika Grada Bora, M. B.
Ključne reči

TenderBorNišBudžetTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovakorupcijajavne nabavke

