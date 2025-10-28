Ovo je pravi broj prijavljenih na policijske konkurse – situacija nikad gora

Zainteresovanost za posao policajca kod mladih drastično je opala u poređenju sa 2012. godinom.

List Danas je došao do zvaničnog podatka Ministarstva unutrašnjih poslova o broju prijavljenih kandidata za konkurs koji je raspisan 2012. godine za Policijsku upravu Novi Sad, kada se primalo 300 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO). Ovaj konkurs je dobar parametar za poređenje sa poslednjim , čiji je rok produžen zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata, jer je u međuvremenu raspisano na desetine mnogo manjih konkursa, podseća Danas. Te