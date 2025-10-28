Macut za RTS: Nova akademska godina počinje 3. novembra, postoji razumevanje da moramo da sačuvamo univerzitete
RTS pre 22 minuta
Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut rekao je za RTS da je povoljna situacija na većini fakulteta i da je plan da se ova školska godina završi 31. oktobra, a da nova krene u ponedeljak, 3. novembra. Postoji razumevanje da moramo da sačuvamo univerzitete, kaže Macut i dodaje da je u toku drugi ciklus razgovora u Vladi sa dekanima fakulteta. Premijer je rekao da je 1. novembar dan kada moramo u dostojanstvu da odamo poštu stradalima u padu nadstrešnice i da moramo da izađemo u miru i jedinstvu.
Da li će nova akademska godina u punom kapacitetu početi u ponedeljak, 3. novembra? Da li su završeni ispiti i predavanja na fakultetima i je li izvestan povratak u studentske slušaonice i amfiteatre? Šta država očekuje da se desi 1. novembra u Novom Sadu i hoće li se u tom danu sačuvati mir? Odluka Senata univerziteta je da nova školska godina na svim fakultetima u Srbiji počne 1. novembra, odnosno u ponedeljak, 3. novembra. Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut