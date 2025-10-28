Macut za RTS: Nova akademska godina počinje 3. novembra, postoji razumevanje da moramo da sačuvamo univerzitete

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut rekao je za RTS da je povoljna situacija na većini fakulteta i da je plan da se ova školska godina završi 31. oktobra, a da nova krene u ponedeljak, 3. novembra. Postoji razumevanje da moramo da sačuvamo univerzitete, kaže Macut i dodaje da je u toku drugi ciklus razgovora u Vladi sa dekanima fakulteta. Premijer je rekao da je 1. novembar dan kada moramo u dostojanstvu da odamo poštu stradalima u padu nadstrešnice i da moramo da izađemo u miru i jedinstvu.

Da li će nova akademska godina u punom kapacitetu početi u ponedeljak, 3. novembra? Da li su završeni ispiti i predavanja na fakultetima i je li izvestan povratak u studentske slušaonice i amfiteatre? Šta država očekuje da se desi 1. novembra u Novom Sadu i hoće li se u tom danu sačuvati mir? Odluka Senata univerziteta je da nova školska godina na svim fakultetima u Srbiji počne 1. novembra, odnosno u ponedeljak, 3. novembra. Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut