Obradović: Fernando putuje za Sofiju, Milton ostaje u Beogradu

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je dan pred utakmicu protiv Hapoela iz Tel Aviva da tim Dimitrisa Itudisa igra veoma dobro, sa jasnim idejama i individualnim kvalitetom.

Košarkaši Partizana gostovaće u sredu od 19.00 časova u Sofiji ekipi Hapoela u sedmom kolu Evrolige. "Hapoel je u ovom trenutku lider Evrolige. Igra veoma dobro, sa jasnim idejama, individualnim kvalitetom i timskim. Igraju na veliki broj poena. U svakom trenutku znaju koga napadaju i na tim stvarima smo radili. Imaju ogroman broj igrača, snaga je individualni kvalitet, ali igraju kao tim dobro. Želimo da damo sve od sebe", rekao je Željko Obradović uoči puta u