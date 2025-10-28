Deo Petrovaradina i Sremskih Karlovaca bez vode zbog havarije i planiranih radova Elektrodistribucije Novi Sad

RTV pre 27 minuta  |  RTV
Deo Petrovaradina i Sremskih Karlovaca bez vode zbog havarije i planiranih radova Elektrodistribucije Novi Sad

NOVI SAD - Kako je saopštilo JKP "Vodovod i kanalizacija", zbog planiranih radova Elektrodistribucije Novi Sad, bez vode će od 8.30 do 13.30 sati biti ulice Matoševa, Andreja Volnog i Ivana Filipovića u Sremskim Karlovcima,

Takođe, zbog radova na sanaciji havarije bez vode će do 15 sati biti Kamenički put, Ribnjak i Petrovaradinska tvrđava. Cisterna sa pijaćom vodom postavljena je ispred zgrade RTV. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena, navodi se u saopštenju ovog preduzeća.
