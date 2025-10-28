Teretna vozila na izlazu iz Srbije zadržavaju se do tri sata

BEOGRAD - Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja na putničkim terminalima (PMV) ni na izlazu, ni na ulazu u Srbiju.

Na teretnim terminalima (TMV), na izlazu iz zemlje, vozila čekaju na graničnim prelazima Batrovci 180 minuta, Šidu 60 minuta, Kelebiji 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, navodi se u saopštenju AMŠ. Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim inofrmacijama, nema zadržavanja vozila. Prohladno, umereno oblačno vreme, sa padavinama uglavnom u prvom delu dana vozačima donosi prave jesenje, promenljive