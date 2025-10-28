Obradović na mukama – ko će igrati od bekova

Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Saša Ozmo
Obradović na mukama – ko će igrati od bekova

Papiri nisu stigli za Džereda Batlera, a Džordan Nvora - kojeg je Crvena zvezda uglavnom koristila na poziciji dvojke od starta sezone - neće igrati zbog povrede lista.

Zato trener Saša Obradović pred meč s Asvelom (utorak od 19.00) ima još skraćeniju rotaciju na svakako povredama okrnjeni sastav od starta sezone. Kodi Miler-Mekintajer, Jago Dos Santos, Stefan Miljenović, Ognjen Dobrić. Oni će deliti minute na poziciji jedan i dva, teško je očekivati da Ognjen Radošić dobije šansu, i protiv Mege je igrao samo kad je meč bio odlučen. Ponovo će ogroman teret biti na čeličnom Miler-Mekintajeru, koji je u prvih šest kola prosečno
Zvezda ide po petu pobedu, Asvel stiže u "Arenu"

Crveno-beli u seriji – sledeći su francuzi Asvel želi da prekine Zvezdinu pobedničku seriju na početku novog duplog kola

Zvezda i Partizan oslabljeni - vreme da se menjaju sastavi u Euroleague Selektoru

Partizan u Šapcu: Milošević i Milić van stroja (18.30, sastavi)

Glušica pred Partizan: U fudbalu je sve moguće

Trener Mačve pred Partizan: "Biće ovo test protiv možda najkvalitetnije ekipe u državi"

Zvezda želi petu vezanu pobedu u Evropi –ali moraju bez poslednjeg pojačanja

Crvena ZvezdaDOSOgnjen DobrićSaša Obradović

Vašero nastavlja sa pobedama, a u drugom kolu ga čeka novi veliki „istorijski“ izazov

Drugo saopštenje Partizana u jednom danu: "Oglašavamo se povodom netačnih i zlonamernih informacija"

Batler prošao lekarske preglede, Grejem spreman da se priključi treninzima

SAOPŠTENJE - Partizan demantuje medije i poziva da se fokus vrati na sport!

Filmski zaokret po pitanju selektora Srbije

