Zvezda “razbila” Asvel u Areni

Vesti online pre 18 minuta  |  Nezavisne (P. V.)
Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su novu pobedu u Evroligi, pošto su u prepunoj Beogradskoj Areni u sedmom kolu savladali Asvel 79:65.

Zvezda je sada na skoru 5:2, dok francuski tim ima učinak 2:5. Trijumf dodatno dobija na značaju jer je Zvezda, uz brojne ranije povređene igrače, bila dodatno oslabljena neigranjem Džordana Nvore, a poslednje pojačanje Džered Batler nije bio registrovan za meč. Čima Moneke bio je briljantan sa 24 poena (8-8 za dva), sedam skokova i po tri asistencije i osvojene lopte, za 21 minut na parketu. Dvocifren učinak sa 11 poena imali su još samo Semi Odželaj i Ognjen
