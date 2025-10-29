Izraelski napad na Gazu: Više od 90 mrtvih, Tramp kaže da ‘primirje nije ugroženo’

BBC News pre 55 minuta

REUTERS/Ebrahim Hajjaj Palestinsko dete po ruševinama posle izraelskog napada na kuću u gradu Gazi 29. oktobra

Najmanje 90 Palestinaca je ubijeno u talasu izraelskih udara u Pojasu Gaze 28. oktobra, saopštila je agencija Civilne zaštite i bolnice kojima upravlja Hamas.

Izrael je izvršio udare kao odgovor na, kako je naveo, kršenja sporazuma o prekidu vatre postignutog uz posredovanje SAD od strane Hamasa.

Izraelski ministar odbrane optužio je Hamas za napad u južnoj Gazi u kojem je u 28. oktobra poginuo izraelski vojnik i za kršenje uslova o vraćanju tela preminulih talaca.

Hamas je odbacio te tvrdnje i tvrdi je da je posvećen sporazumu o prekidu vatre.

Predsednik SAD Donald Tramp kaže da „ništa" neće ugroziti prekid vatre, ali je dodao da Izrael treba da „uzvrati udarac" kada su njegovi vojnici meta.

U izraelskim udarima pogođene su kuće, škole i stambene zgrade u Gazi i Beit Lahiji na severu Gaze, Bureiju i Nuseiratu u centru i Kan Junisu na jugu.

Portparol Civilne zaštite rekao je agenciji AFP da je najmanje 50 ljudi poginulo, među kojima 22 dece, a oko 200 je ranjeno.

U gradu Gazi, svedoci su opisali da su videli „stubove vatre i dima“ kako se dižu u vazduh dok su eksplozije potresale nekoliko stambenih područja.

Tri žene i jedan muškarac izvučeni su iz ruševina kuće porodice Al-Bana u južnom naselju Sabra, saopštila je Civilna zaštita.

U gradskom izbegličkom kampu Bureidž, pet članova porodice Abu Šarar je ubijeno u napadu na njihov dom u oblasti Blok 7, dodaje se.

A u Kan Junisu, još pet ljudi je poginulo kada je avion pogodio vozilo na putu severozapadno od grada, prema istom izvoru.

U kratkom saopštenju 28. oktobra uveče iz kabineta izraelskog premijera Bendjamina Netanjahua saopšteno je da je naredio vojsci da izvrši „snažne udare" u Gazi, ali nije precizirao razloge.

Međutim, ministar odbrane Izrael Kac rekao je da je Hamas prešao „jasno crvenu liniju" napadanjem na izraelske vojnike u Gazi 28. oktobra.

„Hamas će višestruko platiti za napad na vojnike i za kršenje sporazuma o vraćanju preminulih talaca“, upozorio je Izrael Kac.

Hamas je najavio da će predati telo još jednog taoca, kako je zahtevao Izrael prema sporazumu o prekidu vatre.

Ekstremistička grupa je pod sve većim pritiskom nakon što je 27. oktobra vratila delimične ostatke prethodno pronađenog zarobljenika, što je Izrael nazvao kršenjem primirja.

Na snimcima agencije Frans Pres vidi se nekoliko maskiranih boraca Hamasa kako izlaze iz tunela noseći telo umotano u belu plastičnu kesu, za koje se veruje da je telo taoca koga je Hamas planirao da preda u utorak.

Hamas je 27. oktobra saopštio da je vratio 16 od 28 tela talaca koje je pristao da vrati u skladu sa sporazumom o prekidu vatre, koji je stupio na snagu 10. oktobra.

Međutim, izraelska forenzička analiza utvrdila je da je Hamas zapravo predao delimične ostatke taoca čije je telo već vraćeno u Izrael pre oko dve godine, prema Netanjahuovom kabinetu.

Vraćanjem delimičnih ostataka, Netanjahuov kabinet i kampanja koja zastupa porodice talaca optužili su Hamas za kršenje primirja.

Portparolka izraelske vlade, Šoš Bedrosijan, rekla je novinarima da „što se tiče posledica po Hamas, ništa nije isključeno u ovom trenutku, ali da je sve ovo u punoj koordinaciji sa Sjedinjenim Državama, sa (američkim) predsednikom (Donaldom) Trampom i njegovim timom“.

Hazem Kasem, portparol Hamasa, odbacio je tvrdnje da grupa zna gde se nalaze preostala tela, tvrdeći da su zbog izraelskog dvogodišnjeg bombardovanja učinilo lokacije neprepoznatljivim.

„Pokret je odlučan da preda tela izraelskih zarobljenika što je pre moguće kada budu pronađeni“, rekao je za AFP.

Hamas je već vratio svih 20 živih talaca kako je dogovoreno u sporazumu o primirju.

Hamas je takođe optužio Izrael za kršenje primirja, a Ministarstvo zdravlja te teritorije saopštilo je da je najmanje 94 osobe poginulo u izraelskoj vatri od početka primirja.

Izraelska vojna operacija u Gazi pokrenuta je kao odgovor na napad 7. oktobra 2023. godine, kada su naoružani pripadnici Hamasa ubili oko 1.200 ljudi u južnom Izraelu i oteli 251.

Prema podacima Ministarstva zdravlja pod upravom Hamasa, od tada je u izraelskim napadima u Gazi poginulo više od 68.000 ljudi.

(BBC News, 10.29.2025)