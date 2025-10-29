Bekerat: Budućnost Srbije leži u EU, napredak kada je reč o biračkom spisku i Savetu REM

Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat izjavio je da čvrsto veruje da budućnost Srbije leži u EU i naveo da će neumorno raditi da podrži Srbiju da sprovede sve potrebne reforme da bi se to dogodilo, ističući napredak kada je reč o biračkom spisku i Savetu REM-a.

Bekerat je, na sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija - Srbija (POSP), u Skupštini Srbije, rekao da se očekuje da Srbija ubrza svoj evropski put, dodajući da to u praksi znači da treba da se vidi opipljiv napredak u ključnim reformama koje se tiču vladavine prava, izbornog okvira i slobode medija. - Otkad sam ovde na dužnosti, stalno naglašavam evropsku podršku i rečima i mnogo važnije, delima ovom procesu za Srbiju, da bi