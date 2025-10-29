„Okupacija bez kraja na vidiku“: Za 12 sati Izrael ubio 100 Palestinaca, šta se događa u Gazi?

U izraelskim napadima širom Gaze u poslednjih 12 sati ubijeno je najmanje 100 Palestinaca, među kojima je 35 dece, saopštila je Palestinska civilna odbrana u Gazi, prenosi Al Džazira.

Pored zahteva za trenutnim i sveobuhvatnim prekidom vatre, portparol civilne odbrane pozvao je na otvaranje bezbednih humanitarnih koridora kako bi se omogućio ulazak goriva, opreme i osnovnih potrepština neophodnih da organizacija može da obavlja svoj posao. Izraelska vojska izvela je vazdušne napade na Pojas Gaze u utorak, čime je doveden u pitanje ionako krhki prekid vatre između Izraela i Hamasa koji su posredovale Sjedinjene Američke Države. Ranije u utorak,