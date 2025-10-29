Rutinski trijumf Zvezde za petu vezanu pobedu u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde su na svom terenu u okviru sedmog kola Evrolige pobedili Asvel sa 79:65 (21:17, 18:8, 23:15, 17:25).

Iako su crveno-beli bili oslabljeni neigranjem Džordana Nvore ostvarena je peta uzastopna pobeda u elitnom takmičenju i to čini se lakše nego što je iko očekivao. Viđena je izjednačena igra u prvoj deonici koju je Crvena zvezda rešila u svoju korist sa 21:17. Fenomenalno su igrali domaći u odbrani u drugoj četvrtini i to se odmah odrazilo i na rezultat. Bilo je dosta poena iz kontri i na poluvreme se otišlo vođstvom Crvene zvezde 39:25, što znači da su zabranici