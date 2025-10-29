Nvora neizvestan i za Makabi: Obradović pričao i o riziku sa Batlerom

Košarkaši Crvene zvezde su u sedmom kolu Evrolige rutinski na svom terenu savladali Asvel sa 79:65 (21:17, 18:8, 23:15, 17:25).

Posle pete uzastopne pobede u elitnom takmičenju očekivano raspoložen na konferenciji za medije je bio trener crveno-belih Saša Obradović. – Zaslužili smo ovu pobedu. Odradili smo dobar posao u odbrani tokom većeg dela utakmice. Ako ne grešim, 13 poena iz kontranapada. To bi trebalo da bude naša karakteristika u budućnosti – da igramo solidnu i čvrstu odbranu. Očigledno da ni jedan ni drugi tim neće biti isti. Mi se mučimo sa povredama, u takvim okolnostima trudimo