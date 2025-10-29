Uragan Melisa pogodio Jamajku, više od 240.000 ljudi bez struje (VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  Index.hr
Uragan Melisa stigao je na jugozapadnu obalu Jamajke, pogodivši ostrvo vetrovima jačine do 300 km/h – što ga čini najjačom olujom ikada zabileženom koja je pogodila ovu zemlju.

Više od 240.000 ljudi je ostalo bez struje. Kako prenosi Index, tokom sledećih nekoliko sati uragan će preći preko Jamajke, a zatim se kretati prema istočnoj obali Kube, pri čemu bi trebalo da postepeno oslabi. Tri osobe su poginule ranije danas. Američki Nacionalni centar za uragane upozorava da bi na pojedinim delovima ostrva moglo pasti i do 1.000 milimetara kiše, uz „po život opasne“ talase i porast nivoa mora. Crveni krst procenjuje da bi do 1.5 miliona ljudi
