Uragan Melisa stigao na Jamajku, bez struje stotine hiljada ljudi

Danas pre 4 sati  |  BBC News na srpskom
Do Jamajke, karipskog ostrva u Srednjoj Americi, stigao je uragan Melisa i doneo oluju „opasnu po život“, objavili su iz američkog Nacionalnog centra za praćenje uragana (NHC).

U jugozapadnom delu zemlje pokrenuta su klizišta, a stanovništvu se savetuje da ostanu u skloništima, jer će „vetrovi biti sve jači“. Vetar je tokom utorka duvao i brzinom od gotovo 300 kilometara na sat, što ovaj uragan svrstava u najjaču, petu kategoriju, dodali su iz NHC. Dosad je bez struje ostalo oko 240.000 domaćinstava i firmi, odnosno oko trećine od ukupnog broja potrošača na Jamajci, saopštio je Daril Vas, ministar energetike. Na jugu zemlje trenutno je
Danas pre 4 sati
Danas pre 4 sati
