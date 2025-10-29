(VIDEO) Trampa u Južnoj Koreji dočekali uz njegovu omiljenu pesmu: Sutra sa Si Đinpingom

Danas pre 2 sata  |  FoNet
(VIDEO) Trampa u Južnoj Koreji dočekali uz njegovu omiljenu pesmu: Sutra sa Si Đinpingom

Američki predsednik Donald Tramp doputovao je danas u Južnu Koreju, gde će, kako je najavljeno, sutra razgovarati sa šefom kineske države Sijem Đinpingom.

Tramp je iz Tokija doputovao u Busan, gde ga je dočekala počasna topovska paljba, posle čega je orkestar odsvirao njegovu omiljenu pesmu “YMCA”. US President Donald Trump touches down in South Korea — greeted with a fun “YMCA” welcome! #Trump pic.twitter.com/1rjXtIaf0z — Diplomat Times (@diplomattimes) October 29, 2025 Očekuje se da će Tramp i južnokorejski predsednik Li Dže Mjung razgovarati o trgovinskom sporazumu između dve zemlje. U julu je postignt dogovor na
