Žena i dalje kritično Cela Rača se moli za nju, čeka je nova operacija N. M. Je jedna od povređenih u prevrtanju autobusa

Dnevnik pre 1 sat
Žena N. M. iz Sremske Rače jedna je od povređenih u prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice u nesreći koja se dogodila 17. oktobra ove godine i prema saznanjima "Kurira", ona se nalazi u stabilnom stanju.

Da podsetimo, u ovoj nesreći poginule su tri osobe, a povređeno je više od 80. Ona je odmah nakon nesreće prebačena vozilom Hitne pomoći u Urgentni centar u Beogradu. Lekari su je odmah operisali. "Kada je primljena, odmah je operisana i intubirana, bila je bez svesti. Lekari su sanirali povredu ključne kosti, a sada diše samostalno i svesna je. N. je stabilna, svesna i pod stalnim nadzorom lekara. U narednim danima sledi operacija kičme, a porodica sa strepnjom,
