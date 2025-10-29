Oglasile se nemačke vlasti Američke sankcije ne pogađaju nemačke podružnice Rosnjefta

Kurir pre 3 sata  |  Beta
Oglasile se nemačke vlasti Američke sankcije ne pogađaju nemačke podružnice Rosnjefta

Nedavne američke sankcije protiv Rosnjefta nisu usmerene na nemačke podružnice to ruskog naftnog giganta, saopštilo je nemačko Ministarstvo ekonomije, koje ipak želi "dodatna pojašnjenja" od Vašingtona o budućnosti isporuka goriva.

Kao odgovor na odbijanje Vladimira Putina da okonča rat protiv Ukrajine, američki predsednik Donald Tramp je prošle nedelje, posle višemesečnog oklevanja, odlučio da sankcioniše dva najveća ruska proizvođača nafte - Rosnjeft i Lukoil. Ostaje da se vidi kako će to uticati na evropske podružnice povezane sa ovim grupama, posebno na nemačke podružnice Rosnjefta. Nemačko ministarstvo je za AFP potvrdilo da je "dobilo uveravanja od nadležnih američkih vlasti da
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Nemačke vlasti: Američke sankcije ne pogađaju nemačke podružnice Rosnjefta

Nemačke vlasti: Američke sankcije ne pogađaju nemačke podružnice Rosnjefta

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaVašingtonAFPNemačkaDonald Trampnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,2560 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,2560 dinara

RTV pre 1 sat
Vučić zamolio SAD da ne uvode sekundarne sankcije srpskim finansijskim institucijama

Vučić zamolio SAD da ne uvode sekundarne sankcije srpskim finansijskim institucijama

Danas pre 2 sata
(Ne)realna opasnost od seobe proizvodnje „grande pande“ u Afriku

(Ne)realna opasnost od seobe proizvodnje „grande pande“ u Afriku

Radar pre 3 sata
Prosečna neto zarada u Moravičkom okrugu Lučani i dalje na vrhu tabele sa prosečnom zaradom iznad 100.000 dinara

Prosečna neto zarada u Moravičkom okrugu Lučani i dalje na vrhu tabele sa prosečnom zaradom iznad 100.000 dinara

Kurir pre 2 sata
Oglasile se nemačke vlasti Američke sankcije ne pogađaju nemačke podružnice Rosnjefta

Oglasile se nemačke vlasti Američke sankcije ne pogađaju nemačke podružnice Rosnjefta

Kurir pre 3 sata