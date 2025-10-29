Oglasile se nemačke vlasti Američke sankcije ne pogađaju nemačke podružnice Rosnjefta

Nedavne američke sankcije protiv Rosnjefta nisu usmerene na nemačke podružnice to ruskog naftnog giganta, saopštilo je nemačko Ministarstvo ekonomije, koje ipak želi "dodatna pojašnjenja" od Vašingtona o budućnosti isporuka goriva.

Kao odgovor na odbijanje Vladimira Putina da okonča rat protiv Ukrajine, američki predsednik Donald Tramp je prošle nedelje, posle višemesečnog oklevanja, odlučio da sankcioniše dva najveća ruska proizvođača nafte - Rosnjeft i Lukoil. Ostaje da se vidi kako će to uticati na evropske podružnice povezane sa ovim grupama, posebno na nemačke podružnice Rosnjefta. Nemačko ministarstvo je za AFP potvrdilo da je "dobilo uveravanja od nadležnih američkih vlasti da