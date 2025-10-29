Albahari: U svakoj normalnoj zemlji rezolucija EP bi se našla na dnevnom redu parlamenta

N1 Info pre 49 minuta  |  Beta
Albahari: U svakoj normalnoj zemlji rezolucija EP bi se našla na dnevnom redu parlamenta
Internacionalni sekretar Pokreta slobodnih građana (PSG) Natan Albahari ocenio je danas da bi se "u svakoj normalnoj zemlji", a posebno u zemlji kandidatu za članstvo u Evropskoj uniji (EU), rezolucija koju o toj zemlji donese Evropski parlament (EP) odmah našla na dnevnom redu parlamenta. "Nažalost, ne očekujem da će vlast uopšte želeti da razgovara o najkritičnijoj rezoluciji EP o Srbiji, koja se direktno odnosi na stanje demokratije i vladavinu Srpske napredne
Nova pre 54 minuta
