AMSS: Jutarnja magla na putevima duž reka i u kotlinama, kamioni na Batrovcima čekaju četiri sata
N1 Info pre 42 minuta | Beta
Magla tokom jutra smanjuje vidljivost na putevima duž reka, kotlina i klisura, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Tokom dana se očekuju dobri uslovi za vožnju. U gradovima je saobraćaj pojačan pa se apeluje na vozače da budu oprezni, posebno u zonama škola. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata.