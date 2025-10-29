AMSS: Jutarnja magla na putevima duž reka i u kotlinama, kamioni na Batrovcima čekaju četiri sata

N1 Info pre 42 minuta  |  Beta
AMSS: Jutarnja magla na putevima duž reka i u kotlinama, kamioni na Batrovcima čekaju četiri sata

Magla tokom jutra smanjuje vidljivost na putevima duž reka, kotlina i klisura, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Tokom dana se očekuju dobri uslovi za vožnju. U gradovima je saobraćaj pojačan pa se apeluje na vozače da budu oprezni, posebno u zonama škola. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Amss: apeluje na opreznu vožnju: Jutros smanjena vidljivost u ovim delovima Srbije

Amss: apeluje na opreznu vožnju: Jutros smanjena vidljivost u ovim delovima Srbije

Blic pre 42 minuta
Teretna vozila za izlaz najduže čekaju na Batrovcima - četiri sata

Teretna vozila za izlaz najduže čekaju na Batrovcima - četiri sata

RTV pre 2 sata
Teretna vozila za izlaz najduže čekaju na Batrovcima - četiri sata

Teretna vozila za izlaz najduže čekaju na Batrovcima - četiri sata

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BatrovciAMSS

Vojvodina, najnovije vesti »

MUP o nesreći: Deca se vraćala sa takmičenja, do prevrtanja došlo iz neutvrđenih razloga

MUP o nesreći: Deca se vraćala sa takmičenja, do prevrtanja došlo iz neutvrđenih razloga

N1 Info pre 13 minuta
RTS: Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, jedno dete poginulo, sedmoro povređeno

RTS: Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, jedno dete poginulo, sedmoro povređeno

N1 Info pre 17 minuta
Jedno dete poginulo, a još sedmoro dečaka povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada

Jedno dete poginulo, a još sedmoro dečaka povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada

RTV pre 17 minuta
MUP o nesreći kod Novog Sada u kojoj je jedno dete poginulo: Još nepoznato zašto se kombi prevrnuo

MUP o nesreći kod Novog Sada u kojoj je jedno dete poginulo: Još nepoznato zašto se kombi prevrnuo

Radio 021 pre 8 minuta
Džudisti "Partizana" bili u kombiju koji se prevrnuo: MUP objavio detalje nesreće u kojoj je poginulo dete

Džudisti "Partizana" bili u kombiju koji se prevrnuo: MUP objavio detalje nesreće u kojoj je poginulo dete

Euronews pre 8 minuta