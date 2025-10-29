AMSS: Jutarnja magla na putevima duž reka i u kotlinama, kamioni na Batrovcima čekaju četiri sata

Magla tokom jutra smanjuje vidljivost na putevima duž reka, kotlina i klisura, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Tokom dana se očekuju dobri uslovi za vožnju. U gradovima je saobraćaj pojačan pa se apeluje na vozače da budu oprezni, posebno u zonama škola. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata.