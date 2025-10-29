Prva fotografija kombija koji je sleteo sa puta kod Novog Sada: Vozilo potpuno uništeno, stradao džudista, više njih povređeno FOTO

Nova pre 52 minuta  |  Autor: Nova.rs
Prva fotografija kombija koji je sleteo sa puta kod Novog Sada: Vozilo potpuno uništeno, stradao džudista, više njih povređeno…

Tinejdžer (16) je stradao, dok je osam osoba povređeno, u nesreći koja se dogodila noćas kod Novog Sada, kada je sa puta sleteo kombi koji je prevozio džudiste Partizana sa takmičenja.

Prema dosadašnjim informacijama, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do prevrtanja kombi vozila marke „opel vivaro“, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. S. (43). U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu. Povređeno je sedmoro maloletnika, kao i njihov trener, koji je ujedno i vozač. Na
