Đedović Handanović: Rafinerija nafte nastaviće da radi do 25. novembra, nastavak pregovora sa "Gaspromom"

RTS pre 1 sat
Đedović Handanović: Rafinerija nafte nastaviće da radi do 25. novembra, nastavak pregovora sa "Gaspromom"

Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović Handanović izjavila je da će Rafinerija nafte u Pančevu nastaviti da radi do 25. novembra, kao i da Srbija, dok pregovara o rešenju za NIS, nastavlja pregovore o sklapanju dugoročnog gasnog aranžmana sa "Gaspromom".

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Anet Kjobe. Glavne teme razgovora bile su energetska bezbednost, situacija u naftnom i gasnom sektoru i investicije u sektoru rudarstva i energetike. Ministarka je rekla da će rafinerija nafte u Pančevu nastaviti da radi u narednih gotovo mesec dana, kao i da Srbija ima zalihe nafte i naftnih derivata koje su dovoljne za stabilnost
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Ministarka energetike: Rafinerija u Pančevu radi do 25. novembra, Srbija ima zalihe nafte i derivata

Ministarka energetike: Rafinerija u Pančevu radi do 25. novembra, Srbija ima zalihe nafte i derivata

Radio 021 pre 2 sata
Rafinerija u Pančevu radi do 25. novembra, izjavila ministarka energetike Srbije

Rafinerija u Pančevu radi do 25. novembra, izjavila ministarka energetike Srbije

Slobodna Evropa pre 3 sata
Đedović Handanović: Rafinerija u Pančevu radiće do 25. novembra

Đedović Handanović: Rafinerija u Pančevu radiće do 25. novembra

Biznis.rs pre 2 sata
Hitno oglašavanje ministarke rudarstva i energetike: Rafinerija nafte Pančevo nastavlja da radi do 25. novembra

Hitno oglašavanje ministarke rudarstva i energetike: Rafinerija nafte Pančevo nastavlja da radi do 25. novembra

Kurir pre 3 sata
Đedović Handanović: Rafinerija u Pančevu radiće do 25. novembra

Đedović Handanović: Rafinerija u Pančevu radiće do 25. novembra

Nova ekonomija pre 4 sati
Đedović Handanović: Rafinerija u Pančevu radiće do 25. novembra

Đedović Handanović: Rafinerija u Pančevu radiće do 25. novembra

Forbes pre 3 sata
Ministarska energetike: Rafinerija nafte u Pančevu nastavlja sa radom do 25. novembra

Ministarska energetike: Rafinerija nafte u Pančevu nastavlja sa radom do 25. novembra

Ekapija pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoRafinerija nafteGaspromnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Kompanija Nvidia prvi put prešla tržišnu vrednost od pet biliona dolara

Kompanija Nvidia prvi put prešla tržišnu vrednost od pet biliona dolara

Danas pre 1 sat
Može li NIS da isprati Ruse iz vlasništva kompanije i šta zapravo traže Amerikanci?

Može li NIS da isprati Ruse iz vlasništva kompanije i šta zapravo traže Amerikanci?

Euronews pre 21 minuta
Američki Fed smanjio kamatne stope za četvrtinu boda, drugi put ove godine

Američki Fed smanjio kamatne stope za četvrtinu boda, drugi put ove godine

N1 Info pre 25 minuta
Fed smanjio kamatne stope drugi mesec zaredom

Fed smanjio kamatne stope drugi mesec zaredom

Biznis.rs pre 25 minuta
Počinje izrada zakona koji donosi usklađivanje sa EU standardima o kritičnim sirovinama

Počinje izrada zakona koji donosi usklađivanje sa EU standardima o kritičnim sirovinama

N1 Info pre 25 minuta