Đedović Handanović: Rafinerija nafte nastaviće da radi do 25. novembra, nastavak pregovora sa "Gaspromom"

Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović Handanović izjavila je da će Rafinerija nafte u Pančevu nastaviti da radi do 25. novembra, kao i da Srbija, dok pregovara o rešenju za NIS, nastavlja pregovore o sklapanju dugoročnog gasnog aranžmana sa "Gaspromom".

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Anet Kjobe. Glavne teme razgovora bile su energetska bezbednost, situacija u naftnom i gasnom sektoru i investicije u sektoru rudarstva i energetike. Ministarka je rekla da će rafinerija nafte u Pančevu nastaviti da radi u narednih gotovo mesec dana, kao i da Srbija ima zalihe nafte i naftnih derivata koje su dovoljne za stabilnost