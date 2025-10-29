Teška saobraćajna nesreća na auto-putu kod Novog Sada – jedno dete poginulo, sedmoro povređeno

RTS pre 24 minuta
Teška saobraćajna nesreća na auto-putu kod Novog Sada – jedno dete poginulo, sedmoro povređeno

Jedno dete je poginulo, a sedmoro dece i jedan muškarac povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu Novi Sad–Beograd jutros posle tri sata. Reč je članovima džudo kluba "Partizan" koji su se vraćali sa takmičenja. Dvoje dece smešteno na odeljenje intenzivne nege u Novom Sadu, a jedan dečak prebačen na dalje lečenje u Beograd. Potpukovnik Uprave Saobraćajne policije Dejan Stević kaže za RTS da je uzrok nesreće verovatno umor vozača.

Na auto-putu Novi Sad–Beograd oko pola četiri ujutru, posle naplatne rampe u pravcu ka Beogradu, došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je kombi sleteo s kolovoza, probio zaštitnu ogradu i upao u kanal. U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika, uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba "Partizan" iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu, saopšteno je iz MUP-a. Prema rečima trenera džudo kluba
