Uragan Melisa oslabio na kategoriju 2, Kuba i Bahami i dalje pod udarima vetra

KINGSTON, HAVANA - Uragan Melisa oslabio je na oluju druge kategorije s vetrovima brzine oko 170 kilometara na sat, nakon što je više od 80 sati bio klasifikovan kao "velik" uragan, odnosno treće kategorije ili jači.

Prema podacima Nacionalnog centra za uragane SAD, centar oluje trenutno se nalazi oko 70 kilometara severozapadno od Gvantanama na Kubi i kreće se prema severoseveroistoku brzinom od oko 22 kilometra na sat, preneo je Si-En-En (CNN). Očekuje se da će se Melisa uskoro ponovo premestiti iznad vode i uputiti ka Bahamskom arhipelagu. Kubu i dalje pogađaju snažni vetrovi, poplave i olujni talasi, iako bi intenzitet vetra tokom dana trebalo da oslabi. Kiša će, međutim,