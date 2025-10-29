Kulpinac pogurao Parižane do prvenca, Nikolić ide na operaciju

Vuk Kulpinac (18), seniorski reprezentativac Srbije, pomogao je svom Parizu da u 3. kolu francuske "Marmara Superlige" dođe do prve pobede.

Dojučerašnji član Vojvodine, osvojio je 11 poena (16-7, 2 gr, 3 izb, 3 bl, 1 as, 2 sg, 15 pr, 1 gr), u pobedi nad Tuluzom rezultatom 3:2. Ekipa koju sa klupe vodi Nikola Matijašević, a čiji je asistent Nikola Kovačević, dobila je tesno prva dva seta, kada su gosti pojačali ritam i izborili taj-brejk. U odlučujućem periodu, Parižani su dominirali sjajnim napadom i sačuvali tri poena prednosti, stečenih već na početku petog seta. Kulpinac je drugi meč zaredom krenuo