Batler otkrio zbog čega je izabrao Crvenu zvezdu

Sportski žurnal pre 18 minuta
Batler otkrio zbog čega je izabrao Crvenu zvezdu

“Trener, publika, prilika da igram... Toliko je jednostavno”

Novi bek Crvene zvezde Džered Batler izjavio da crveno-bel" imaju sjajan tim i dodao da je izabrao da nastavi igračku karijeru u beogradskom klubu zbog trenera Saše Obradovića i navijača. Crveno-beli gostovaće sutra od 20.05 časova ekipi Makabija u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu u osmom kolu Evrolige. Batler je nedavno pojačao Crvenu zvezdu iako je imao ponude drugih klubova. On je odgovorio na pitanje novinara zašto je odabrao Zvezdu. - Trener, publika,
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Kraj za Kecmanovića na mastersu u Parizu

Kraj za Kecmanovića na mastersu u Parizu

Danas pre 12 minuta
Kecmanović eliminisan u drugom kolu Pariza

Kecmanović eliminisan u drugom kolu Pariza

Sportski žurnal pre 22 minuta
Obradović: Batler spreman za debi

Obradović: Batler spreman za debi

Sportski žurnal pre 22 minuta
Miljenović o razlici između ABA i Evrolige: Znači mi svaki minut

Miljenović o razlici između ABA i Evrolige: Znači mi svaki minut

Sport klub pre 22 minuta
Batler nije mogao da veruje gde je došao! Nba pojačanje Zvezde dan posle prve utakmice crveno-belih na kojoj je bio

Batler nije mogao da veruje gde je došao! Nba pojačanje Zvezde dan posle prve utakmice crveno-belih na kojoj je bio

Večernje novosti pre 8 minuta
Zverev se mučio, ali prošao u treće kolo Pariza

Zverev se mučio, ali prošao u treće kolo Pariza

B92 pre 12 minuta
Novo iznenađenje na mastersu u Parizu

Novo iznenađenje na mastersu u Parizu

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaEvroligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Kraj za Kecmanovića na mastersu u Parizu

Kraj za Kecmanovića na mastersu u Parizu

Danas pre 12 minuta
Katalonci idu u južnu Ameriku: Barselona u decembru igra u Peruu

Katalonci idu u južnu Ameriku: Barselona u decembru igra u Peruu

Kurir pre 8 minuta
Gazda hapoela provocirao protivničkog trenera, evroliga ga „kaznila“: Novčana sankcija koju Janaj zaradi dok ode da je plati!…

Gazda hapoela provocirao protivničkog trenera, evroliga ga „kaznila“: Novčana sankcija koju Janaj zaradi dok ode da je plati!

Hot sport pre 12 minuta
Tri Superligaša ispala iz Kupa

Tri Superligaša ispala iz Kupa

Vesti online pre 12 minuta
"Katastrofa! Nema opravdanja! Ovo je ozbiljan udarac!" Rasim Ljajić za Kurir otvorio dušu posle ispadanja Partizana iz Kupa…

"Katastrofa! Nema opravdanja! Ovo je ozbiljan udarac!" Rasim Ljajić za Kurir otvorio dušu posle ispadanja Partizana iz Kupa: Poslao je poruku i Zvezdi!

Kurir pre 22 minuta