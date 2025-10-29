Batler otkrio zbog čega je izabrao Crvenu zvezdu

“Trener, publika, prilika da igram... Toliko je jednostavno”

Novi bek Crvene zvezde Džered Batler izjavio da crveno-bel" imaju sjajan tim i dodao da je izabrao da nastavi igračku karijeru u beogradskom klubu zbog trenera Saše Obradovića i navijača. Crveno-beli gostovaće sutra od 20.05 časova ekipi Makabija u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu u osmom kolu Evrolige. Batler je nedavno pojačao Crvenu zvezdu iako je imao ponude drugih klubova. On je odgovorio na pitanje novinara zašto je odabrao Zvezdu. - Trener, publika,