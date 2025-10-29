Trajal zgazio Napredak, IMT izbacio Radnik

Kruševački derbi, u šesnaestini finala Kupa Srbije, pripao je fudbalerima Trajala (3:0).

IMT je superligaški dvoboj sa Radnikom, u Surdulici, rešio u svoju korist i plasirao se u narednu rundu. Napredak je nastavio pad i kapitulirao u duelu sa gradskim rivalom, Trajalom. Prvoligaš je poveo u 11. minutu: najbolje se snašao Abubakir Mujdinov i pogodio mrežu Vladimira Savića. Pred odlazak na odmor, precizan je bio David Ivić za 2:0. Konačan rezultat postavio je sjajni Mujdinov u finišu meča. Duel rezervista Radnika i IMT-a završen je minimalnom pobedom