Trajal zgazio Napredak, IMT izbacio Radnik

Sport klub pre 24 minuta  |  Autor: Branko Spasojević
Trajal zgazio Napredak, IMT izbacio Radnik

Kruševački derbi, u šesnaestini finala Kupa Srbije, pripao je fudbalerima Trajala (3:0).

IMT je superligaški dvoboj sa Radnikom, u Surdulici, rešio u svoju korist i plasirao se u narednu rundu. Napredak je nastavio pad i kapitulirao u duelu sa gradskim rivalom, Trajalom. Prvoligaš je poveo u 11. minutu: najbolje se snašao Abubakir Mujdinov i pogodio mrežu Vladimira Savića. Pred odlazak na odmor, precizan je bio David Ivić za 2:0. Konačan rezultat postavio je sjajni Mujdinov u finišu meča. Duel rezervista Radnika i IMT-a završen je minimalnom pobedom
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Traktoristi slavili u Surdulici: Imt pobedio Radnik za plasman u osminu finala Kupa Srbije

Traktoristi slavili u Surdulici: Imt pobedio Radnik za plasman u osminu finala Kupa Srbije

Kurir pre 3 minuta
Potpuni debakl Napretka na svim frontovima: Razbio ga drugoligaš, više ni u Kruševcu nije najbolji

Potpuni debakl Napretka na svim frontovima: Razbio ga drugoligaš, više ni u Kruševcu nije najbolji

Mondo pre 59 minuta
Novo iznenađenje u Kupu Srbije, ispao je još jedan superligaš

Novo iznenađenje u Kupu Srbije, ispao je još jedan superligaš

Nova pre 9 minuta
Tri Superligaša ispala iz Kupa

Tri Superligaša ispala iz Kupa

Sputnik pre 43 minuta
Pazarci u osmini finala Kupa Srbije, povreda Maneva

Pazarci u osmini finala Kupa Srbije, povreda Maneva

Sandžak haber pre 24 minuta
Novi Pazar prošao u osminu finala Kupa Srbije, ali brine povreda štopera Maneva

Novi Pazar prošao u osminu finala Kupa Srbije, ali brine povreda štopera Maneva

Sandžak haber pre 29 minuta
IMT i Trajal iz Kruševca: plasman u osminu finala Kupa Srbije

IMT i Trajal iz Kruševca: plasman u osminu finala Kupa Srbije

Politika pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IMTderbiSurdulicaKup srbijeTrajalTrayal

Sport, najnovije vesti »

Vinisijus se izvinio zbog incidenta na El Klasiku

Vinisijus se izvinio zbog incidenta na El Klasiku

Danas pre 54 minuta
Crvena zvezda sporazumno raskinula ugovor sa Piterom Olanjinkom

Crvena zvezda sporazumno raskinula ugovor sa Piterom Olanjinkom

Danas pre 9 minuta
Partizan pred velikim izazovom protiv Hapoela - Bruno Fernando debituje

Partizan pred velikim izazovom protiv Hapoela - Bruno Fernando debituje

RTS pre 24 minuta
Neočekivano - Olajinka napustio Crvenu zvezdu!

Neočekivano - Olajinka napustio Crvenu zvezdu!

Sportske.net pre 59 minuta
Zvezda i Olajinka se razišli

Zvezda i Olajinka se razišli

RTS pre 29 minuta