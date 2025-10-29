Kombi pun dece sleteo sa auto-puta kod Novog Sada: Jedno dete poginulo, još sedmoro povređeno

Sputnik pre 21 minuta
Kombi pun dece sleteo sa auto-puta kod Novog Sada: Jedno dete poginulo, još sedmoro povređeno

Jedno dete je poginulo, sedmoro dece i jadan muškarac su povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu Novi Sad-Beograd, javlja RTS.

Noćas u 3. 32 sata, na autoputu Novi Sad – Beograd, posle naplatne rampe u pravcu ka Beogradu, došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je kombi marke „opel vivaro“ kojim je upravljao S. S. (1982) sleteo s kolovoza, probio zaštitnu ogradu i upao u kanal. Kako je saopštio MUP, u vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Mandić: Džudo klub Partizan veoma potresen saobraćajnom nesrećom

Mandić: Džudo klub Partizan veoma potresen saobraćajnom nesrećom

RTV pre 6 minuta
Saobraćajna nesreća kod Novog Sada: Jedno dete poginulo, sedmoro povređeno

Saobraćajna nesreća kod Novog Sada: Jedno dete poginulo, sedmoro povređeno

Vreme pre 15 minuta
Saobraćajna nesreća kod Novog Sada: Dva dečaka na intenzivnoj, jedan prebačen u UKC Srbije zbog povrede kičme

Saobraćajna nesreća kod Novog Sada: Dva dečaka na intenzivnoj, jedan prebačen u UKC Srbije zbog povrede kičme

Nedeljnik pre 22 minuta
U saobraćajnoj nesreći u Srbiji poginuo 16-godišnjak, sedam maloletnika povređeno

U saobraćajnoj nesreći u Srbiji poginuo 16-godišnjak, sedam maloletnika povređeno

Slobodna Evropa pre 16 minuta
JSD Partizan: Duboko smo potreseni nesrećom

JSD Partizan: Duboko smo potreseni nesrećom

Vesti online pre 16 minuta
"Sačuvajte mi medalju": Kadeti džudo kluba "Partizan" osvojili prvo mesto u Azerbejdžanu, pa doživeli tešku nesreću: Lazar…

"Sačuvajte mi medalju": Kadeti džudo kluba "Partizan" osvojili prvo mesto u Azerbejdžanu, pa doživeli tešku nesreću: Lazar (16) poginuo na licu mesta, osmoro povređeno

Blic pre 21 minuta
Dečaci povređeni u nesreći kod Novog Sada stabilnog stanja, jedan prebačen u Beograd

Dečaci povređeni u nesreći kod Novog Sada stabilnog stanja, jedan prebačen u Beograd

Sputnik pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanRTSOpelNovi SadMUPdruštvo

Vojvodina, najnovije vesti »

Mandić: Džudo klub Partizan veoma potresen saobraćajnom nesrećom

Mandić: Džudo klub Partizan veoma potresen saobraćajnom nesrećom

RTV pre 6 minuta
Obaveštenje: Radovi između Ečke i Perleza

Obaveštenje: Radovi između Ečke i Perleza

I Love Zrenjanin pre 21 minuta
Rok za konkurs za nagradu "Medijakult" produžen do 7. novembra

Rok za konkurs za nagradu "Medijakult" produžen do 7. novembra

RTV pre 2 minuta
Saobraćajna nesreća kod Novog Sada: Jedno dete poginulo, sedmoro povređeno

Saobraćajna nesreća kod Novog Sada: Jedno dete poginulo, sedmoro povređeno

Vreme pre 15 minuta
Saobraćajna nesreća kod Novog Sada: Dva dečaka na intenzivnoj, jedan prebačen u UKC Srbije zbog povrede kičme

Saobraćajna nesreća kod Novog Sada: Dva dečaka na intenzivnoj, jedan prebačen u UKC Srbije zbog povrede kičme

Nedeljnik pre 22 minuta