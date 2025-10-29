Kombi pun dece sleteo sa auto-puta kod Novog Sada: Jedno dete poginulo, još sedmoro povređeno

Jedno dete je poginulo, sedmoro dece i jadan muškarac su povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu Novi Sad-Beograd, javlja RTS.

Noćas u 3. 32 sata, na autoputu Novi Sad – Beograd, posle naplatne rampe u pravcu ka Beogradu, došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je kombi marke „opel vivaro“ kojim je upravljao S. S. (1982) sleteo s kolovoza, probio zaštitnu ogradu i upao u kanal. Kako je saopštio MUP, u vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja