Misterija oko Bogdanovića još traje – Jović dvocifren u pobedi Majamija

Sputnik pre 14 minuta
Bogdan Bogdanović, kapiten reprezentacije Srbije, i dalje ne uspeva da uhvati ritam u Los Anđeles Klipersima ove sezone, a njegov tim poražen je od Golden Stejta (98:79). Sa druge strane Nikola Jović bio je dvocifren u pobedi Majamija protiv Šarlota (144:117).

Posle prve dve utakmice u kojima nije bio u planu trenera Tajrona Lua, Bogdan Bogdanović vezao je dva meča kao starter, ali njegov učinak je zabrinjavajuć. Srpski košarkaš je u porazu Klipersa od Golden Stejta na parketu proveo devet minuta, a za to vreme upisao je dva poena i jedan skok. Šutirao je 1/2 za dva poena, dok iz tri pokušaja nije uspeo da ubaci trojku, pa je tako njegov ukupan procenat šuta bio na svega 20 odsto (1/5). Nije to ni blizu Bogdanove
