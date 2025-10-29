Slaba partija Bogdanovića - Voriorsi "razbili" Kliperse VIDEO

B92 pre 2 sata
Slaba partija Bogdanovića - Voriorsi "razbili" Kliperse VIDEO

Košarkaši Golden Stejt Voriorsa su savladali Los Anđeles Kliperse sa 98:79, u okviru NBA lige.

Kapiten srpske reprezentacije Bogdan Bogdanović je upisao samo dva poena uz šut iz igre 1/5, imao je i jedan skok za devet minuta na parketu. Voriorsi su poveli u prvom kvartalu, ali je usledio preokret Klipersa u drugoj četvrtini, slavili su sa 24:13 i došli do vođstva na poluvremenu (46:49). Ipak, od sredine treće četvrtine, Voriorsi su prvo napravili 10:0 seriju, a potom i 15:2 u samoj završnici i pred četvrtu deonicu došli do ubedljive prednosti (78:63).
Ključne reči

KošarkaNBALos AnđelesBogdan Bogdanović

