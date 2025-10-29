Partizan nije uspeo! Senzacionalni lider Evrolige, Hapoel, pobedio crno-bele!

KOŠARKAŠI Partizana gostovali su Hapoelu iz Tel Aviva, duel je zbog rata u Izraelu odigran u komšiluku, u Sofiji. Slavili su izabranici Dimitrisa Itudisa rezultatom 97:87 (25:19, 18:23, 27:21, 23:19)

FOTO: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović Oba tima su dobro ušla u meč. Ritam je bio visok, uglavnom je do poena dolazilo posle ofanzivnih skokova ili probijanjima na obruču. Neutralisali su crno-beli Micića na startu, ali je prostor iskoristio Elajdža Brajant koji je u uvodnih 10 minuta upisao 9 poena. Strpljivi su bili crno-beli u napadu, a to im je dalo rezultata za razliku od nekih od prethodnih duela. Rastrčali su se u nastavku crno-beli i dolazili lako