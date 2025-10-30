Ko je Veljko Paunović, novi selektor fudbalera Srbije

BBC News pre 7 minuta | Grujica Andrić - BBC novinar

Kai Forsterling/EPA/Shutterstock Veljko Paunović je do sredine oktobra sedeo na klupi španskog Ovijeda, koji je u junu uveo u La Ligu, najviši rang španskog fudbala

„Odmah sve u seniorsku reprezentaciju, sa sve selektorom Paunovićem."

Bila je to jedna od najčešćih rečenica koje su mogle da se čuju od ljubitelja fudbala u Srbiji u junu 2015, kada je reprezentacija do 20 godina osvojila titulu prvaka sveta na dalekom Novom Zelandu.

Deceniju kasnije, zaobilaznim putem, ta želja im se obistinila.

Posle rada u Americi, Meksiku, Engleskoj i Španiji, Paunović je postao selektor seniorske reprezentacije Srbije, nasledivši Dragana Stojkovića.

Tamo ga čeka nekoliko poznatih lica sa Novog Zelanda, koji su u međuvremenu od dečaka postali iskusni fudbaleri i oslonci nacionalnog tima - Andrija Živković, Miloš Veljković, Predrag Rajković, Vanja Milinković-Savić, Nemanja Maksimović i drugi.

Mnogi se nadaju da bi u srpsku selekciju posle nekoliko godina odsustva mogao da se vrati i vezista Sergej Milinković-Savić, jedan od najboljih Paunovićevih igrača sa Novog Zelanda 2015.

Paunović na duže staze: FSS

Paunoviću prioritet nisu bili finansijski uslovi, „već interes fudbalske reprezentacije", izjavio je Branko Radujko, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije (FSS).

Paunović „želi da svu energiju usmeri na predstojeće utakmice protiv Engleske i Letonije, odlučan da se bori dok god postoji i najmanja šansa za uspeh", dodao je.

„Verujemo da će uspeti da motiviše igrače i podigne atmosferu u timu, kako bismo pokušali da preokrenemo stvari u našu korist.

„Ne predajemo se dok god postoji i poslednji promil šanse", rekao je Radujko za sajt FSS.

O dugoročnom ugovoru sa Paunovićem razgovaraće se, kaže Radujko, po završetku utakmica sa Engleskom i Letonijom, „bez obzira na njihov ishod“.

Srbiji treba čudo da se domogne baraža

Posle više od četiri godine i plasmana na Svetsko i Evropsko prvenstvo, Dragan Stojković Piksi napustio je klupu reprezentacije u oktobru ove godine, posle niza loših rezultata koji je kulminirao porazom od Albanije u Leskovcu (0:1) i debaklom od Engleske u Beogradu (0:5).

Srbija ima samo teoretske šanse da se plasira u baraž za Svetsko prvenstvo naredne godine, pošto u kvalifikacionoj grupi zauzima treće mesto, sa bodom manje od Albanije i osam manje od Engleske.

Za to će joj biti potreban podvig na gostovanju Englezima, ali i makar jedan kiks Albanaca.

EPA Dragan Stojković

Paunović je do 9. oktobra bio na klupi španskog Ovijeda, koji je uveo u tamošnju prvu ligu u junu, postavši jedini srpski trener koji je predvodio neki od timova u pet najjačih liga Evrope.

Postao je 13. selektor Srbije od kada je ta zemlja počela da se takmiči pod tim imenom 2006.

Novozelandski podvig

Kada je Srbija otišla na Mundijalito na Novom Zelandu 2015, gde su se našle 24 najbolje svetske selekcije do 20 godina.

Tim je činila većina momaka koji su u Litvaniji dve godine ranije osvojili Evropsko prvenstvo do 19 godina, ali je umesto Ljubinka Drulovića na klupi sada sedeo Paunović.

Posle slabijeg početka, njegov tim je igrao sve bolje i plasirao se u završnicu, a zbog velike vremenske razlike, u Srbiji su alarmi počeli da se navijaju da bi se gledao fudbal, kao nekada košarka ili tenis.

Posle drama i produžetaka protiv Mađarske i Amerike, 'orlići' su u polufinalu preko Malija uspeli da se domognu meča za titulu.

Kai Forsterling/EPA/Shutterstock

I godinama kasnije mnogi pamte govor koji je Paunović održao u svlačionici uoči finala sa Brazilom.

„Danas treba da igramo za tim. Danas treba da budemo jedinstveni, kao što smo bili do sada. I još više!

„Kako god da se zove naš protivnik, mi smo, momci, zaslužili ovo. Ovaj trofej. Mi smo, momci, rođeni da osvojimo ovaj trofej.

„Gledajte ga dobro, ovo treba da bude naše.

„Danas je matura! Danas polažemo ispit, danas uzimamo diplomu! Idemo kući sa zlatom", rekao je Paunović igračima na Novom Zelandu.

Položili su ga, ponovo u poslednjem roku.

Golom veziste Nemanje Maksimovića, koji će u kontri za istoriju srpskog fudbala matirati Brazilce i doneti reprezentaciji svetsko zlato.

Svi selektori Srbije od 2006. godine:

Havijer Klemente (Španija) - od avgusta 2006. do decembra 2007.

- od avgusta 2006. do decembra 2007. Miroslav Đukić - od decembra 2007. do avgusta 2008.

- od decembra 2007. do avgusta 2008. Radomir Antić - od avgusta 2008. do septembra 2010.

- od avgusta 2008. do septembra 2010. Vladimir Petrović Pižon - od septembra 2010. do oktobra 2011.

- od septembra 2010. do oktobra 2011. Siniša Mihajlović - od maja 2012. do oktobra 2013.

- od maja 2012. do oktobra 2013. Ljubinko Drulović - vršilac dužnosti na četiri meča 2014.

- vršilac dužnosti na četiri meča 2014. Dik Advokat (Holandija) - od jula do novembra 2014.

- od jula do novembra 2014. Radovan Ćurčić - bio vršilac dužnosti tokom 2011. i 2012, a onda i selektor sa trajnim ugovorom od novembra 2014. do aprila 2016.

- bio vršilac dužnosti tokom 2011. i 2012, a onda i selektor sa trajnim ugovorom od novembra 2014. do aprila 2016. Slavoljub Muslin - od maja 2016. do oktobra 2017.

- od maja 2016. do oktobra 2017. Mladen Krstajić - od oktobra 2017. do juna 2019.

- od oktobra 2017. do juna 2019. Ljubiša Tumbaković - od jula 2019. do decembra 2020.

- od jula 2019. do decembra 2020. Dragan Stojković - od marta 2021. do oktobra 2025.

- od marta 2021. do oktobra 2025. Veljko Paunović - 30. oktobar 2025. -

Vraćanje duga Ovijedu

Daleko od očiju, daleko od srca.

Takav je status imao Veljko Paunović tokom prethodnih godina, kada je najviše radio u Americi i Meksiku, ligama koje ljubitelji fudbala u Srbiji manje prate.

Ali, povratak u španski fudbal je to promenio.

Pomogao je i narativ o njegovom povratku - posle 24 godine ponovo je došao u Ovijedo, koji od 2001, kada je Paunović još bio u kopačkama, nije igrao u prvom rangu španskog fudbala.

Cilj je bio jasan - povratak tamo odakle su zajedno ispali gotovo četvrt veka ranije.

„Osetili smo nepravdu na našoj koži u tom periodu i živeo sam sa tim emocijama 24 godine.

„Kada se pojavila ova prilika, osetio sam da je pravi trenutak za povratak", rekao je Paunović na zvaničnom predstavljanju u Ovijedu u martu.

Paco Paredes/EPA-EFE/Shutterstock Veljko Paunović (desno) proslavlja ulazak u La Ligu sa klupskom legendom Santijem Kasorlom

Na preostalih 10 utakmica regularne sezone Ovijedo je upisao sedam pobeda i tri remija, pa se u sjajnoj formi plasirao u doigravanje za prolaz u viši rang.

Tamo je prvo u dva meča bio bolji od Almerije, a onda u dvomeču sa Mirandesom u produžecima i triler završnici izborio plasman u La Ligu.

„Nosio sam i živeo sam sa trnom u oku 24 godine. Tri meseca nisam video svoju porodicu od kad sam preuzeo tim.

„Razumeli su da sam morao da se posvetim nečemu što prevazilazi nas same, a to je da zalečim jednu veliku emotivnu ranu", ispričao je Paunović posle ulaska u viši rang.

Ali, stare zasluge u fudbalu ne vrede mnogo.

Iako je dobio novi ugovor pred tekuću sezonu, već 9. oktobra Ovijedo mu je uručuo otkaz posle slabijih rezultata u najboljoj španskoj ligi.

PACO PAREDES/EPA/Shutterstock Jedan od poraza Paunovićev Ovijedo je ove sezone zabeležio i protiv Barselone, koju sa klupe predvodi nemački trener Hansi Flik

Fudbalska lična karta Veljka Paunovića

Joe Giddens/PA Wire Veljko Paunović na klupi Redinga

Rođen je 21. avgusta 1977. u Strumici, u današnjoj Severnoj Makedoniji, a otac mu je bio Blagoje Paunović, legendarni fudbaler Partizana i reprezentativac Jugoslavije.

Veljko je profesionalnu igračku karijeru počeo takođe u Partizanu, za čiji prvi tim je debitovao sa 17 godina, a već sa 18 potpisao je za špansku Marbelju.

Paunović je u Španiji ostavio i najveći pečat, jer je 1996. prešao u madridski Atletiko, a potom nastupao i za Majorku, Ovijedo, Tenerife, Hetafe i Almeriju.

U Nemačkoj je igrao za Hanover, a u Rusiji za Rubin iz Kazanja, posle čega se 2008. vratio u Partizan, gde je proveo pola sezone.

Između 2002. i 2004. odigrao je dva meča za reprezentaciju Srbije i Crne Gore, postigavši jedan gol.

Igračku karijeru je završio u američkoj Filadelfiji 2011, a već naredne godine započeo je trenersku u mlađim selekcijama Srbije.

Vodio je timove uzrasta do 18 i 19 godina, a najveći trenerski uspeh napravio je u junu 2015, kada je na Novom Zelandu vodio srpsku reprezentaciju do 20 godina do titule prvaka sveta.

Potom je četiri godine bio na klupi Čikago Fajera, kluba iz američke MLS lige, a kasnije je radio u engleskom Redingu, koji se tada takmičio u drugom rangu.

Proveo je i dve godine u Meksiku, gde je predvodio tamošnje velikane Čivas iz Gvadalahare i Tigres iz Montereja.

U proleće 2025. preuzeo je španski Ovijedo, tada klub iz španske druge lige, koji je već u junu uveo u La Ligu u junu ove godine, prvi put posle 24 godine.

Ali, posle slabijih rezultata početkom nove sezone, Paunović je dobio otkaz 9. oktobra.

(BBC News, 10.30.2025)