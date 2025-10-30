‘Posejdon’ i ‘Burevestnik’: Zašto Rusija testira neobično nuklearno oružje

BBC News pre 16 minuta | Pavel Aksenov - BBC ruski

Russia MoD Rusko Ministarstvo odbrane pre sedam godina predstavilo je animaciju bespilotnog plovila na nuklearni pogon. Tada je, tvrdilo je ministarstvo, 'Posejdon' još bio u fazi izrade

Ruski predsednik Vladimir Putin objavio je da je testirano podvodno autonomno plovilo na nuklearni pogon 'Posejdon' samo nekoliko dana posle probnog lansiranja krstareće rakete 'Burevestnik', takođe na nuklearni pogon.

Šta je poznato o projektu 'Posejdon' i zašto je Putin sada objavio testiranje ovog oružja?

Opremljeno je nuklearnim pogonom i moćnije je od interkontinentalne rakete 'Sarmat', tvrdi Putin.

Nije otkrio uslove u kojima je plovilo testirano, gde, rutu, trajanje i druge detalje.

Prema ruskim medijima, 'Posejdon' je dugačak između 20-24 metra, prečnika 1,8-2 metra i težak oko 100 tona.

Nuklearni reaktor koji ga pokreće 100 puta je manji od onih koji se koriste u nuklearnim podmornicama, što omogućava plovilu dugotrajnu autonomnu plovidbu, dodaju.

Analitičari procenjuju da ima domet od oko 10.000 kilometara i da može da se kreće brzinom od oko 185 kilometara na sat, što ga čini nepresretljivim za postojeće sisteme protivpodmorničke odbrane.

Opisuju ga kao novu kategoriju oružja, sposobnog da izazove radioaktivne cunamije i masovno uništenje duž priobalnih područja.

Razvoj oba ova oružja je poznat već duže vreme - Putin je o njima govorio u čuvenom obraćanju Federalnoj skupštini 2018. godine.

Govorio je i o stvaranju hipersonične jedrilice 'Avangard', interkontinentalne rakete 'Sarmat' i aerobalističke rakete 'Kinžal'.

Ovo oružje je aktivno koristila ruska propaganda.

Bilo je simbol rastuće vojne moći Rusije i tehnološkog nivoa njenog vojno-industrijskog kompleksa.

Međutim, do danas je samo raketa 'Kinžal' dovedena u serijsku proizvodnju i aktivno se koristi u ratu u Ukrajini.

U kojoj je fazi proizvodnja 'Avangarda' za sada nije poznato i o ovom oružju se malo govorilo poslednjih godina.

O 'Sarmatu' se izveštavalo u septembru 2024. godine, kada se probno lansiranje interkontinentalne balističke rakete završilo po zlu.

Iako se raketa smatra operativnom, verovatno još nije spremna.

Kremlj je 26. oktobra ove godine objavio testiranje rakete na nuklearni pogon 'Burevestnik', objavivši snimak raporta načelnika ruskog Generalštaba Valerija Gerasimova Putinu.

Raketa je testirana 21. oktobra, preletevši 14.000 kilometara za 15 sati, rekao je Gerasimov.

To nije njen krajni domet, dodao je.

Norveška je potvrdila da je lansiranje rakete tog dana održano na Novoj Zemlji, gde je ruski poligon za testiranje raketa, ali nije ništa objavila o letu krstareće rakete.

Šta je 'Posejdon'?

Projekat podvodnog autonomnog vozila sa nuklearnom elektranom je strogo poverljiv, ali su neki detalji poznati.

Kada je Putin najavio ovo oružje u govoru 2018. godine, ono još nije imalo ime.

Odobren je u roku od mesec dana glasanjem na veb stranici ruskog Ministarstva odbrane.

Međutim, vozilo je razvijeno ranije.

Još 9. novembra 2015. godine tokom prenosa sastanka o razvoju odbrambene industrije na ruskim televizijama predstavljeni su dokumenti o višenamenskom sistemu 'Status-6'.

Veruje se da je 'Status-6' kasnije postao 'Posejdon'.

Nosač 'Posejdona' je nuklearna podmornica projekta 09852 Belgorod.

Podmornica je prvobitno izgrađena u okviru projekta 09852 Antej i bila je namenjena za korišćenje protivbrodskih krstarećih raketa, ali je 2012. godine ponovo postavljena u okviru drugog projekta kao podmornica za specijalne operacije.

U januaru 2023. godine, novinska agencija TASS, pozivajući se na anonimni izvor „blizak vojnom resoru", izvestila je da je prvi set torpeda za podmornicu već proizveden.

Nije poznato koliko takvih torpeda podmornica može da nosi - možda samo jedan.

Nije poznata ni snaga nuklearne bojeve glave 'Posejdona'.

Govoreći o testiranju 29. oktobra 2025. godine, Putin je rekao da „raketna moć 'Posejdona' značajno premašuje našu najperspektivniju interkontinentalnu raketu 'Sarmat'".

Kada je reč o brzini i dubini kretanja, u svetu nema sličnog plovila, a njegovo presretanje je praktično nemoguće, tvrdi on.

'Sarmat' je interkontinentalna balistička raketa teške klase. Tačna kombinovana snaga njenih bojevih glava nije otkrivena.

Zašto je Rusiji potreban 'Posejdon'?

Budući da je u suštini bespilotna nuklearna podmornica, 'Posejdon' može da plovi do bilo koje udaljenosti.

Nuklearna bojeva glava, prema različitim procenama, mogla bi da uništi priobalni grad, veliku luku ili pomorsku bazu.

Bilo je sugestija da su raniji slični sovjetski projekti planirani da stvore veliki cunami talas, koji bi potom izazvao razaranje.

Ovi projekti nikada nisu realizovani.

O efikasnosti takvog oružja se pisalo i u zapadnoj i u ruskoj štampi.

Međutim, nema konačnog zaključka da bi ovaj metod upotrebe nuklearnog oružja bio posebno efikasan.

Međutim, 'Posejdon' i 'Burevestnik', čija efikasnost nije ni teoretski javno dokazana, imaju jednu zajedničku stvar: ovi strateški sistemi se razlikuju od balističkih raketa kopnenog i morskog baziranja koje čine strateške nuklearne snage Rusije i Sjedinjenih Država.

Ova razlika, u slučaju korišćenja takvog oružja zajedno sa interkontinentalnom balističkom raketom, primoraće neprijatelja da odbije različite tipove ciljeva, što je uvek teže.

Zašto sad?

Bez obzira da li su 'Burevestnik' i 'Posejdon' spremni za korišćenje ili ne, to je strateško nuklearno oružje koje će sigurno biti uzeto u obzir na Zapadu.

Domet takvih sistema ne ostavlja druge opcije - ovakve objave imaju za cilj da se Moskva čuje u Vašingtonu.

U štampi i na društvenim mrežama se mnogo diskutuje o tome zašto je Putin odabrao baš ovaj trenutak za ove objave i šta tačno želi da poruči američkom predsedniku Donaldu Trampu.

Jedna teorija je da je ovo reakcija na Trampove izjave o mogućnosti prebacivanja američkih krstarećih raketa 'tomahavk' Ukrajini.

Američki predsednik je rekao da bi to mogao da učini, ali do sada nije.

Druga teorija, koju je izneo ruski vojni stručnjak koji je želeo da ostane anoniman u razgovoru sa ruskim servisom BBC-ja, jeste da Putin pokušava da gurne Trampa u pregovore o sudbini sistema Sporazuma o strateškom ofanzivnom naoružanju, pošto sporazum START ističe u februaru.

U septembru je Putin pozvao Ameriku da zajednički i dobrovoljno proglase poštovanje ograničenja START-a u roku od godinu dana po isteku sporazuma.

Rusija je obustavila učešće u Novom sporazumu o smanjenju strateškog naoružanja (Novi START) 2023. godine.

Međutim, stručnjaci iz Kraljevskog instituta za ujedinjene službe (RUSI) sa sedištem u Londonu smatraju da Rusija možda ima poteškoća u modernizaciji sopstvenog nuklearnog arsenala i da verovatno želi da obuzda trku u naoružanju produžavanjem sporazuma.

Štaviše, novo strateško rusko oružje, među kojem je i raketa srednjeg dometa 'Orešnik', takođe bi moglo da bude poziv za smanjenje američkih planova za raspoređivanje oružja u Evropi, smatra ruski stručnjak.

Odgovor Trampa: 'I mi ćemo da testiramo'

Na odgovor američkog predsednika nije se dugo čekalo.

Pozvao je vojnu komandu da testira američko nuklearno oružje kako bi održali korak sa drugim zemljama, pre svega Rusijom i Kinom.

„Zbog programa testiranja drugih zemalja, naložio sam Ministarstvu rata da počne testiranje našeg nuklearnog oružja na ravnopravnoj osnovi“, napisao je na društvenim mrežama neposredno pre sastanka sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom u Južnoj Koreji.

SAD imaju više nuklearnog oružja nego bilo koja druga zemlja, rekao je Tramp, sledi Rusija, a Kina je „treća, ali daleko iza".

Amerika nije sprovodila testiranje nuklearnog oružja od 1992. godine.

Odluka američkog predsednika usledila je samo nekoliko dana nakon što je Tramp osudio Rusiju zbog testiranja rakete na nuklearni pogon koja navodno ima neograničeni domet.

U objavi na njegovoj platformi Istina (Truth Social), Tramp je rekao da je svestan „ogromne razorne moći" nuklearnog oružja, ali da „nema drugog izbora" nego da obnovi američki arsenal.

Napisao je i da će kineski nuklearni program „biti završen u roku od pet godina“.

Tramp nije objavio detalje kako će testovi biti sprovedeni, ali je napisao da će „proces početi odmah".

To označava očigledan preokret dugogodišnje politike SAD.

Poslednji put, Amerika je testirala nuklearno oružje 1992. godine, pre nego što je bivši republikanski predsednik Džordž H. V. Buš objavio moratorijum posle završetka Hladnog rata.

