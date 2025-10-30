Nikola Jovanović (CLS): U Beogradu se gura gubitnički model
Beta pre 13 minuta
Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović ocenio je da osim novog zaduživanja kod privatnih banaka, knjigovodstvenog peglanja gubitaka javnih komunalnih preduzeća i većeg poreza na imovinu, rebalans beogradskog budžeta koji je danas na dnevnom redu zasedanja gradske skupštine, ne nudi nijedno novo rešenje, već zakucava grad u gubitnički model.
"Umesto da se formira 'Beogradski holding', jedno preduzeće koji bi obavljalo sve komunalne aktivnosti, poboljšalo koordinaciju različitih službi i uštedelo na troškovima i zaposlenima, vidimo da se postojećim JKP odobravaju besmisleni projekti koji samo služe za dalje izvlačenje novca i upošljavanje partijskih kadrova", rekao je Jovanović na TV Nova.
Dodao je da se mora usvojiti novi plan generalne regulacije zelenih površina u Beogradu, koji bi stajao na vrhu urbanističke hijerarhije i koji bi propisao duplo više zelenih površina i šuma u gradu, umesto da danas svaki investitor radi šta hoće u direktnom dogovoru sa gradskom vlašću.
(Beta, 30.10.2025)