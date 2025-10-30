Danas BEZ vode ceo dan U ovom delu Beograda: Bez struje u delovima 10 opština: Proverite da je vaša adresa na spisku

Blic pre 1 sat
Elektrodistribucija Srbije za danas, 30. oktobar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u delovima 10 beogradskih opština, zbog radova na mreži i redovnog održavanja elektroenergetskih postrojenja. Takođe, najavljena su i isključenja vode. Evo kompletnog spiska.

Isključenja struje obuhvatiće danas delove više beogradskih opština, a nestanci struje biće podeljeni na one pre podne, i posle podne. Preko dana, najranije od 8.30 ujutru pa do 17 sati bez struje biti delovi sledećih beogradskih opština: Posle podne, najranije od 23 sata, pa do 3 sata ujutru narednog dana bez struje biti delovi sledećih beogradskih opština: KOJA ĆE SVE NASELJA U BEOGRADU BITI BEZ STRUJE I DO KADA - DETALJAN SPISAK Pre najavljenih isključenja
Sutra isključenje struje u Beogradu Proverite da li je i vaša ulica na spisku

Alo pre 5 sati
Pomozite danas nekome i spasite život! Jer vaše malo nekome znači sve!

Kurir pre 29 minuta
Ovi delovi zemuna i zvezdare danas ceo dan bez vode: Sve do ponoći, pogledajte spisak ulica

Kurir pre 3 minuta
Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 34 minuta
Blic pre 1 sat
Uspešna akcija! Jkp "Parking servis" Uručenje donacije u akciji "Đačko parking mesto" (foto)

Kurir pre 5 sati