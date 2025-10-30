"Imao sam psihičkih problema, lečio sam se u Turskoj": Aca Živanović prvi put o zdravstvenom stanju: "Hteo sam da se povučem sa estrade" (video)

Pevač Aca Živanović pojavio se danas na promociji pesme kod koleginice Jovane Bajs, a tom prilikom je prvi put otkrio sve o svom zdravstvenom stanju.

Naime, Aca je priznao da se lečio u Turskoj jer je imao psihičkih problema. - Ne dešava se ništa novo, malo sam napravio pauzu od 5 godina, tu sam, prisutan sam. Brzo je prošlo, sad opet startujem sa pesmama, biće me u budućnosti još više. Razlog odsustva su bili zdravstveni problemi, porodica, deca, kad se sve skupilo bilo je bolje da napravim pauzu. Psiha je bila u pitanju, realno pričamo. Mnogo sam radio, dosta sam putovao, imao problema, i jednostavno nisam