Obeležen Nacionalni Dan Turske u Beogradu u turskoj ambasadi: Prisustvovali Zukorlić i Macut (foto)

Blic pre 48 minuta
Ministar bez portfelja zadužen za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Usame Zukorlić prisustvovao je na svečanom prijemu povodom Nacionalnog Dana Republike Turske koji je u Beogradu upriličila ambasada te zemlje na čelu sa ambasadorom Ilhanom Sajgilijem.

Kako se navodi u saopštenju iz Zukorlićevog kabineta, prisustvo ministra kao predstavnika bošnjačkog naroda u Vladi Srbije imalo je poseban značaj u kontekstu promovisanja dijaloga, razumevanja i saradnje između naroda koje povezuje bogato istorijsko i kulturno nasleđe. Ambasador Turske Sajgili ukazao je na izuzetno dobre i prijateljske odnose između dve zemlje, koji se ogledaju, kako kaže, u stalnom razvoju političke, ekonomske i kulturne saradnje. Sajgili je
Blic pre 48 minuta
