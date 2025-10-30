Poginulo najmanje 60 osoba: Netanjahu: Partneri Izraela prihvataju odgovornost za delovanje IDF-a u Gazi

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas, nakon što je palestinska militantna grupa Hamas prekršila primirje u Pojasu Gaze, na šta je Izrael odgovorio, da izraelski partneri prihvataju odgovornost za bezbednost Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) i njihovu slobodu delovanja u Pojasu Gaze.

Netanjahu je rekao tokom posete sedištu multinacionalnih snaga u Kirijat Gatu na jugu Izraela, koje nadgledaju primirje u Pojasu Gaze, da Izrael želi da osigura da bude postignut cilj o kojem su se dogovorile američka i izraelska strana, a to je razoružanje Hamasa i demilitarizacija Pojasa Gaze, preneo je Tajms of Izrael. - Radimo na tome u fazama, zajedno sa drugim komponentama plana - istakao je Netanjahu koji je sedište multinacionalnih snaga posetio zajedno sa