Poginulo najmanje 60 osoba: Netanjahu: Partneri Izraela prihvataju odgovornost za delovanje IDF-a u Gazi

Blic pre 1 sat
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas, nakon što je palestinska militantna grupa Hamas prekršila primirje u Pojasu Gaze, na šta je Izrael odgovorio, da izraelski partneri prihvataju odgovornost za bezbednost Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) i njihovu slobodu delovanja u Pojasu Gaze.

Netanjahu je rekao tokom posete sedištu multinacionalnih snaga u Kirijat Gatu na jugu Izraela, koje nadgledaju primirje u Pojasu Gaze, da Izrael želi da osigura da bude postignut cilj o kojem su se dogovorile američka i izraelska strana, a to je razoružanje Hamasa i demilitarizacija Pojasa Gaze, preneo je Tajms of Izrael. - Radimo na tome u fazama, zajedno sa drugim komponentama plana - istakao je Netanjahu koji je sedište multinacionalnih snaga posetio zajedno sa
Netanjahu: Slede odlučne faze protiv Hamasa, neophodna i demilitarizacija Pojasa Gaze

Kurir pre 31 minuta
Ključne reči

IzraelPalestinaHamasGazaPojas Gaze

Ubio ženu u njenoj kući umesto da joj pomogne: Bivši policajac proglašen krivim: Sramno se branio, evo kakva mu kazna preti

Blic pre 36 minuta
Najmanje 25 osoba poginulo nakon što se izlila reka na Haitiju zbog uragana Melisa: Na Kubi evakuisano 500.000 ljudi

Blic pre 31 minuta
"Okupatori pokušavaju da se učvrste": Zelenski: Najteže borbe trenutno se vode na Pokrovskom pravcu

Blic pre 6 minuta
Netanjahu: Slede odlučne faze protiv Hamasa, neophodna i demilitarizacija Pojasa Gaze

Kurir pre 31 minuta
Finska odbila zahteve stranaca van EU da kupe nekretnine "Mogu se upotrebiti za hibridne taktike uticaja"

Kurir pre 21 minuta