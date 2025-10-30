Studenti u blokadi pešače od Beograda do Novog Sada, akademci iz drugih gradova nastavili put (foto)

Blic pre 39 minuta
Studenti u blokadi pešače od Beograda do Novog Sada, akademci iz drugih gradova nastavili put (foto)

Deo studenata u blokadi i građana iz Beograda krenuli su u šetnju do Novog Sada gde će 1. novembra biti održan komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu i smrti 16 ljudi. Studenti iz Zapadne Srbije nastavljaju put iz Šapca. Biciklisti koji su krenuli iz Niša, nakon noći provedene u Smederevu, nastavljaju svoju vožnju.

Više stotina studenata i građana krenulo je od Fakulteta dramskih umetnosti na Novom Beogradu u dvodnevnu šetnju prema Novom Sadu. Oni su ispred Visoke zdravstvene škole (VZŠ) u Zemunu održali akciju 17 minuta tišine u čast 16 žrtava pada nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici i kolege sa VZŠ koji je poginuo 2021. godine, prenosi RTS. Studenti i građani dalje kreću ka Batajnici, Staroj i Novoj Pazovi i Inđiji, gde bi trebalo da prenoće. Saobraćajna
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić najavio „mnogo veći skup u Novom Sadu” 9. novembra

Vučić najavio „mnogo veći skup u Novom Sadu” 9. novembra

Mašina pre 13 minuta
Studenti veterine: Ko nije u Novom Sadu u subotu, neka upali sveću na trgu ili železničkoj stanici u drugim gradovima

Studenti veterine: Ko nije u Novom Sadu u subotu, neka upali sveću na trgu ili železničkoj stanici u drugim gradovima

Mašina pre 8 minuta
Komemorativni skupovi 1. novembra u Leskovcu i Pirotu

Komemorativni skupovi 1. novembra u Leskovcu i Pirotu

N1 Info pre 3 minuta
Studenti iz Beograda pešače do Novog Sada, biciklisti iz Niša i studenti iz Zapadne Srbije nastavljaju put

Studenti iz Beograda pešače do Novog Sada, biciklisti iz Niša i studenti iz Zapadne Srbije nastavljaju put

RTV pre 9 minuta
Miloš Timotijević: Studenti su svojim šetnjama prokrvili organizam zvani Srbija

Miloš Timotijević: Studenti su svojim šetnjama prokrvili organizam zvani Srbija

Danas pre 19 minuta
Krenula šetnja studenata od FDU ka Novom Sadu, više hiljada građana pešači do Inđije (FOTO; VIDEO)

Krenula šetnja studenata od FDU ka Novom Sadu, više hiljada građana pešači do Inđije (FOTO; VIDEO)

Danas pre 1 sat
Hiljade studenata i građana krenulo pešice iz Beograda ka Novom Sadu

Hiljade studenata i građana krenulo pešice iz Beograda ka Novom Sadu

Bujanovačke pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSŠabacSmederevoNišInđijaBatajnicaNovi SadNova PazovaZemun

Društvo, najnovije vesti »

Vučić najavio „mnogo veći skup u Novom Sadu” 9. novembra

Vučić najavio „mnogo veći skup u Novom Sadu” 9. novembra

Mašina pre 13 minuta
Studenti veterine: Ko nije u Novom Sadu u subotu, neka upali sveću na trgu ili železničkoj stanici u drugim gradovima

Studenti veterine: Ko nije u Novom Sadu u subotu, neka upali sveću na trgu ili železničkoj stanici u drugim gradovima

Mašina pre 8 minuta
Komemorativni skupovi 1. novembra u Leskovcu i Pirotu

Komemorativni skupovi 1. novembra u Leskovcu i Pirotu

N1 Info pre 3 minuta
U Srbiji od 2012. do 2023. godine 1.228 šumskih požara, DRI utvrdio da nema strateških dokumenata

U Srbiji od 2012. do 2023. godine 1.228 šumskih požara, DRI utvrdio da nema strateških dokumenata

Nova ekonomija pre 29 minuta
AFP: Srbija duboko izmenjena i polarizovana godinu dana posle pogibije u Novom Sadu

AFP: Srbija duboko izmenjena i polarizovana godinu dana posle pogibije u Novom Sadu

Beta pre 49 minuta