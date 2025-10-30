Studenti u blokadi pešače od Beograda do Novog Sada, akademci iz drugih gradova nastavili put (foto)

Deo studenata u blokadi i građana iz Beograda krenuli su u šetnju do Novog Sada gde će 1. novembra biti održan komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu i smrti 16 ljudi. Studenti iz Zapadne Srbije nastavljaju put iz Šapca. Biciklisti koji su krenuli iz Niša, nakon noći provedene u Smederevu, nastavljaju svoju vožnju.

Više stotina studenata i građana krenulo je od Fakulteta dramskih umetnosti na Novom Beogradu u dvodnevnu šetnju prema Novom Sadu. Oni su ispred Visoke zdravstvene škole (VZŠ) u Zemunu održali akciju 17 minuta tišine u čast 16 žrtava pada nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici i kolege sa VZŠ koji je poginuo 2021. godine, prenosi RTS. Studenti i građani dalje kreću ka Batajnici, Staroj i Novoj Pazovi i Inđiji, gde bi trebalo da prenoće. Saobraćajna