Vučić stigao u Samarkand, učestvuje na Generalnoj konferenciji UNESKO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Samarkand gde će kasnije učestvovati na 43. sednici Generalne konferencije UNESKO-a (UNESCO - Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu).

Na aerodromu su Vučića dočekali Abdula Aripov predsednik Vlade Uzbekistana, Očilbaj Ramatov i zamenik predsednika Vlade Uzbekistana, Adiz Bobojev gradonačelnik Samarkanda. U delegaciji sa predsednikom Vučićem je i ministar kulture Nikola Selaković. Događaj će biti održan u kongresnom centru "Put svile" u Samarkandu, a ovo je prvi put posle više od 40 godina, da se zasedanje Generalne konferencije UNESKO-a održava van Pariza, što za Uzbekistan predstavlja veliki