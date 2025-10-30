Američka centralna banka smanjila kamatnu stopu

Danas pre 24 minuta  |  Beta-AP
Američka centralna banka smanjila kamatnu stopu

Američka centralna banka, Federalne rezerve – FED, večeras je, drugi put ove godine, smanjila ključnu kamatnu stopu kako bi podržala ekonomski rast i zapošljavanje, iako inflacija ostaje povišena.

Međutim, predsednik Feda Džerom Pauel je upozorio da dalja smanjenja kamatnih stopa nisu zagarantovana. Kao razlog je naveo prekid priliva ekonomskih izveštaja, usled blokade savezne vlade, kao i oštre podele među 19 zvaničnika Feda koji određuju politiku u vezi sa kamatnim stopama. Obraćajući se novinarima, nakon što je Fed objavio odluku o kamatnim stopama, Pauel je rekao da postoje veoma različiti stavovi o tome kako postupiti u decembru na sledećem sastanku
