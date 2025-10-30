Demokratska senatorka: Ukidanje sankcija SAD Dodiku – neodgovorno i preuranjeno

Danas pre 2 sata  |  Beta
Demokratska senatorka: Ukidanje sankcija SAD Dodiku – neodgovorno i preuranjeno

Američka demokratska senatorka Džin Šahin ocenila je večeras da je ukidanje američkih sankcija bivšem predsedniku Republike Srpske (RS) i lideru vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Miloradu Dodiku – neodgovorno i preuranjeno. „Odluka Trampove administracije da ukine sankcije Miloradu Dodiku je neodgovorna i prerana.

Dodik je potkopavao Dejtonski mirovni sporazum, zbližio se s Putinom i profitirao od korupcije – to nikako ne može biti osnov za ublažavanje sankcija“, napisala je Šahin na društvenoj mreži Iks. Istakla je da „američki narod zaslužuje objašnjenje“. Ministarstvo finansija SAD-a izbrisalo je sa liste sankcionisanih osoba bivšeg predsednika RS Milorada Dodika, srpskog člana Predsedništva Željku Cvijanović, predsednika Narodne skupštine RS Nenada Stevandića, kao i još
