Najmanje 20 mrtvih na Haitiju, uragan Melisa stigao do Kube

Dan pošto je uragan Melisa protutnjao Jamajkom, ostavivši pustoš, Haiti se bori sa rečnim poplavama i klizištima.

Najmanje 20 ljudi, među kojima je desetoro dece do sada je stradalo, a strahuje se da bi ova zemlja, istočno od Jamajke, mogla da doživi „veliku štetu i izolaciju zajednica“. U međuvremenu je uragan Melisa stigao je do Kube. „Noć je bila zastrašujuća. Zvučalo je kao tornado. Bio sam budan celu noć“, ispričao je stanovnik Kube za BBC. Sa udarima vetra od 193 kilometara na sat, uragan je na Kubi označen kao nepogoda treće kategorije, objavio je američki Nacionalni