NIS u prvih devet meseci ove godine zabeležio gubitak od 300 mliona dinara

Danas pre 3 sata  |  Beta
Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je danas da je u prvih devet meseci ove godine zabeležila gubitak od 0,3 milijarde dinara, dok je zarada kompanije pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosila 21,1 milijardu dinara.

Operativni novčani tok je bio 26,7 milijardi dinara, objavio je NIS. Kako je navedeno, pozitivan uticaj na finansijske rezultate doneli su program mera za uštede na svim nivoima, kao i adaptacija na poslovanje u novonastalim okolnostima. Ukazano je da je očuvana stabilnost na domaćem tržištu naftnih derivata, kao i socijalna stabilnost zaposlenih, iako je NIS od početka ove godine poslovao u izuzetno složenim okolnostima, pre svega imajući u vidu sankcije američkog
