Povređeni kod naplatne rampe u Novom Sadu u stabilnom stanju, jedan dečak prevezen u Beograd

Jedno dete je poginulo, a sedmoro dece i vozač su povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko pola četiri dogodila na auto-putu Subotica–Beograd, kod naplatne rampe u Novom Sadu, u smeru ka prestonici.

U kombiju se nalazilo osmoro maloletnika, uzrasta od 13 do 16 godina, svi članovi Džudo kluba „Partizan“ iz Beograda, koji su se vraćali sa međunarodnog turnira i sportskog kampa u Azerbejdžanu. Prema rečima trenera kluba Nebojše Mandića, deca su iz Bakua avionom sletela u Budimpeštu, odakle su dva kombija u privatnoj organizaciji roditelja krenula ka Beogradu, prenosi RTS. Kombi je, pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, sleteo s kolovoza, probio zaštitnu ogradu