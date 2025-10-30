Povređeni kod naplatne rampe u Novom Sadu u stabilnom stanju, jedan dečak prevezen u Beograd

Danas pre 1 sat  |  RTS
Povređeni kod naplatne rampe u Novom Sadu u stabilnom stanju, jedan dečak prevezen u Beograd

Jedno dete je poginulo, a sedmoro dece i vozač su povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko pola četiri dogodila na auto-putu Subotica–Beograd, kod naplatne rampe u Novom Sadu, u smeru ka prestonici.

U kombiju se nalazilo osmoro maloletnika, uzrasta od 13 do 16 godina, svi članovi Džudo kluba „Partizan“ iz Beograda, koji su se vraćali sa međunarodnog turnira i sportskog kampa u Azerbejdžanu. Prema rečima trenera kluba Nebojše Mandića, deca su iz Bakua avionom sletela u Budimpeštu, odakle su dva kombija u privatnoj organizaciji roditelja krenula ka Beogradu, prenosi RTS. Kombi je, pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, sleteo s kolovoza, probio zaštitnu ogradu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Naš sin je otišao, sada se molimo za drugog": Oglasila se majka poginulog dečaka u nesreći kod Novog Sada (foto)

"Naš sin je otišao, sada se molimo za drugog": Oglasila se majka poginulog dečaka u nesreći kod Novog Sada (foto)

Blic pre 2 sata
"Naš sin je otišao, sada se molimo za drugog": Oglasila se majka poginulog dečaka u nesreći kod Novog Sada (foto)

"Naš sin je otišao, sada se molimo za drugog": Oglasila se majka poginulog dečaka u nesreći kod Novog Sada (foto)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanSuboticaRTSNovi SadBudimpeštaAzerbejdžan

Hronika, najnovije vesti »

Drama u Novom sadu: Gori stan u naselju Detelinara: Ima povređenih (foto/video)

Drama u Novom sadu: Gori stan u naselju Detelinara: Ima povređenih (foto/video)

Blic pre 19 minuta
Drama u Novom sadu: Gori stan u naselju Detelinara: Ima povređenih (foto/video)

Drama u Novom sadu: Gori stan u naselju Detelinara: Ima povređenih (foto/video)

Blic pre 19 minuta
Cela kuća u plamenu, jedna osoba povređena: Požar u Zmajevu: Vatra kulja na sve strane, vatrogasci na terenu (video)

Cela kuća u plamenu, jedna osoba povređena: Požar u Zmajevu: Vatra kulja na sve strane, vatrogasci na terenu (video)

Blic pre 2 sata
Povređeni kod naplatne rampe u Novom Sadu u stabilnom stanju, jedan dečak prevezen u Beograd

Povređeni kod naplatne rampe u Novom Sadu u stabilnom stanju, jedan dečak prevezen u Beograd

Danas pre 1 sat
Zašto je trener vozio decu na turnir, a ne profesionalni vozač: Posle jezive nesreće u koji je poginuo mladi džudista…

Zašto je trener vozio decu na turnir, a ne profesionalni vozač: Posle jezive nesreće u koji je poginuo mladi džudista isplivala je zabrinjavajuća istina

Blic pre 2 sata