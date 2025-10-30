Studenti i srednjoškolci koji iz Vršca pešače za Novi Sad dočekani u Zrenjaninu (VIDEO)

Danas pre 5 sati  |  Beta
Studenti i srednjoškolci koji iz Vršca pešače za Novi Sad dočekani u Zrenjaninu (VIDEO)

Studenti i srednjoškolci, koji pešače od ponedeljka iz Vršca za Novi Sad na komemorativni skup, stigli su večeras u Zrenjanin gde će prenoćiti, a za njih je u centru tog grada organizovan doček.

Zrenjaninci su ih dočekali uz crveni tepih, vatromet i ruže, a pripremili su im i posluženje. Studenti zrenjaninskog Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u blokadi će im se pridružiti i krenuti sa njima ka Novom Sadu sutra ujutru. Studenti i srednjoškolci iz Vršca i Zrenjanina sutra nastavljaju šetnju, kako su ranije najavili, kreću sa Trga slobode u centru Zrenjanina u 8.30 časova, plan je da u Žabalj stignu oko 18.00 časova, te da 31. oktobra, iz tog mesta krenu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Inđija danas dočekuje dve kolone studenata, jedna kolona na ručku druga na noćenju

Inđija danas dočekuje dve kolone studenata, jedna kolona na ručku druga na noćenju

In medija pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadZrenjaninVršacŽabalj

Društvo, najnovije vesti »

Patrijarh u Sremskim Karlovcima otvorio izložbu Dokumenta Srpskog Siona

Patrijarh u Sremskim Karlovcima otvorio izložbu Dokumenta Srpskog Siona

Telegraf pre 32 minuta
Patrijarh u Sremskim Karlovcima otvorio izložbu Dokumenta Srpskog Siona: "Treba da negujemo arhive i da beležimo da bi se…

Patrijarh u Sremskim Karlovcima otvorio izložbu Dokumenta Srpskog Siona: "Treba da negujemo arhive i da beležimo da bi se pamtilo" (foto)

Blic pre 12 minuta
(Foto): U toku letačka obuka posada borbenih helikoptera

(Foto): U toku letačka obuka posada borbenih helikoptera

Blic pre 1 sat
Inđija danas dočekuje dve kolone studenata, jedna kolona na ručku druga na noćenju

Inđija danas dočekuje dve kolone studenata, jedna kolona na ručku druga na noćenju

In medija pre 1 sat
Ujutru hladno sa mrazem, tokom dana toplije

Ujutru hladno sa mrazem, tokom dana toplije

Nova pre 2 sata