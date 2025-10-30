Studenti i srednjoškolci koji iz Vršca pešače za Novi Sad dočekani u Zrenjaninu (VIDEO)

Studenti i srednjoškolci, koji pešače od ponedeljka iz Vršca za Novi Sad na komemorativni skup, stigli su večeras u Zrenjanin gde će prenoćiti, a za njih je u centru tog grada organizovan doček.

Zrenjaninci su ih dočekali uz crveni tepih, vatromet i ruže, a pripremili su im i posluženje. Studenti zrenjaninskog Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u blokadi će im se pridružiti i krenuti sa njima ka Novom Sadu sutra ujutru. Studenti i srednjoškolci iz Vršca i Zrenjanina sutra nastavljaju šetnju, kako su ranije najavili, kreću sa Trga slobode u centru Zrenjanina u 8.30 časova, plan je da u Žabalj stignu oko 18.00 časova, te da 31. oktobra, iz tog mesta krenu