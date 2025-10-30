Novi detalji o stanju povređenih DžUDISTA Deca su van životne opasnosti, uskoro idu kući trener pod opservacijom

Dnevnik pre 14 minuta
Novi detalji o stanju povređenih DžUDISTA Deca su van životne opasnosti, uskoro idu kući trener pod opservacijom

Posle teške saobraćajne nesreće koja se u utorak rano ujutru dogodila kod Novog Sada, u kojoj je poginuo mladi džudista, a više dečaka povređeno, stigle su nove informacije o stanju svih povređenih.

Trener S. S. (1982), koji je upravljao kombijem i primljen u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine sa višestrukim traumatskim povredama, nalazi se stabilno na opservaciji. Kako se navodi u saopštenju KCV-a, trener je svestan, orijentisan, komunikativan, normokardan, normotenzivan i afebrilan. Prema rečima dr Andree Đuretić, portparola Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, svi povređeni dečaci su dobro, van životne
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

"To je bila strašna povreda kičme, hitno je operisan": Oglasio se Lončar o stanju malih džudista povređenih u teškoj nesreći…

"To je bila strašna povreda kičme, hitno je operisan": Oglasio se Lončar o stanju malih džudista povređenih u teškoj nesreći kod Novog Sada: Poznato i šta je sa vozačem

Blic pre 14 minuta
"To je bila strašna povreda kičme, hitno je operisan": Oglasio se Lončar o stanju malih džudista povređenih u teškoj nesreći…

"To je bila strašna povreda kičme, hitno je operisan": Oglasio se Lončar o stanju malih džudista povređenih u teškoj nesreći kod Novog Sada: Poznato i šta je sa vozačem

Blic pre 14 minuta
Operisan povređeni mladi DžUDISTA Lončar: Imao je tešku povredu kičme, prerano je za prognoze; Evo u kakvom je stanju

Operisan povređeni mladi DžUDISTA Lončar: Imao je tešku povredu kičme, prerano je za prognoze; Evo u kakvom je stanju

Dnevnik pre 8 minuta
Vozač kombija u stabilnom stanju Prevozio džudiste sa takmičenja, jedan dečak stradao

Vozač kombija u stabilnom stanju Prevozio džudiste sa takmičenja, jedan dečak stradao

Alo pre 4 minuta
Deca povređena u nesreći van životne opasnosti, jedan dečak operisan, vozač stabilno

Deca povređena u nesreći van životne opasnosti, jedan dečak operisan, vozač stabilno

N1 Info pre 19 minuta
Lončar: Povređeni mladi džudista operisan u UC stabilno, teška povreda kičme

Lončar: Povređeni mladi džudista operisan u UC stabilno, teška povreda kičme

RTV pre 34 minuta
Mladi džudista povređen u nesreći kod Novog Sada operisan, ostali dečaci van životne opasnosti

Mladi džudista povređen u nesreći kod Novog Sada operisan, ostali dečaci van životne opasnosti

Radio 021 pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadKCV

Hronika, najnovije vesti »

Odeljenje III-2 se oprostilo od sina saobraćajnog policajca, koji je poginuo u nesreći na Novom Beogradu

Odeljenje III-2 se oprostilo od sina saobraćajnog policajca, koji je poginuo u nesreći na Novom Beogradu

Nova pre 14 minuta
"To je bila strašna povreda kičme, hitno je operisan": Oglasio se Lončar o stanju malih džudista povređenih u teškoj nesreći…

"To je bila strašna povreda kičme, hitno je operisan": Oglasio se Lončar o stanju malih džudista povređenih u teškoj nesreći kod Novog Sada: Poznato i šta je sa vozačem

Blic pre 14 minuta
"To je bila strašna povreda kičme, hitno je operisan": Oglasio se Lončar o stanju malih džudista povređenih u teškoj nesreći…

"To je bila strašna povreda kičme, hitno je operisan": Oglasio se Lončar o stanju malih džudista povređenih u teškoj nesreći kod Novog Sada: Poznato i šta je sa vozačem

Blic pre 14 minuta
Drama u Novom sadu: Gori stan u naselju Detelinara: Ima povređenih (foto/video)

Drama u Novom sadu: Gori stan u naselju Detelinara: Ima povređenih (foto/video)

Blic pre 14 minuta
Novi detalji o stanju povređenih DžUDISTA Deca su van životne opasnosti, uskoro idu kući trener pod opservacijom

Novi detalji o stanju povređenih DžUDISTA Deca su van životne opasnosti, uskoro idu kući trener pod opservacijom

Dnevnik pre 14 minuta