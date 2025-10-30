Novi detalji o stanju povređenih DžUDISTA Deca su van životne opasnosti, uskoro idu kući trener pod opservacijom

Posle teške saobraćajne nesreće koja se u utorak rano ujutru dogodila kod Novog Sada, u kojoj je poginuo mladi džudista, a više dečaka povređeno, stigle su nove informacije o stanju svih povređenih.

Trener S. S. (1982), koji je upravljao kombijem i primljen u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine sa višestrukim traumatskim povredama, nalazi se stabilno na opservaciji. Kako se navodi u saopštenju KCV-a, trener je svestan, orijentisan, komunikativan, normokardan, normotenzivan i afebrilan. Prema rečima dr Andree Đuretić, portparola Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, svi povređeni dečaci su dobro, van životne