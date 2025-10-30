Elektrodistribucija Niš – radovi i isključenja za 30.10.2025

Ogranak Elektrodistribucija Niš radi na redovnom održavanju distributivne elektroenergetske mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika i prevencije kvarova.

Dana 30.10.2025. godine bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama: u vremenu od 05:00 do 08:00: delovi ulica Aleksandra Nenadovića i Trga Pavla Stojkovića (5,13,15,17); u vremenu od 07:00 do 15:00: deo Gadžinog Hana i Gornjeg Barbeša; u vremenu od 08:00 do 10:00: deo Bulevara Nikole Tesle (neparni br. 31-49); u vremenu od 08:30 do 11:30: delovi ulica Save Petkovića, Svetolika Rankovića (57,59,bb) i Njegoševe (129); u vremenu od 08:30 do 14:00: