Elektrodistribucija Niš – radovi i isključenja za 30.10.2025

Gradski portal 018 pre 23 minuta  |  redakcija GP018
Elektrodistribucija Niš – radovi i isključenja za 30.10.2025

Ogranak Elektrodistribucija Niš radi na redovnom održavanju distributivne elektroenergetske mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika i prevencije kvarova.

Dana 30.10.2025. godine bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama: u vremenu od 05:00 do 08:00: delovi ulica Aleksandra Nenadovića i Trga Pavla Stojkovića (5,13,15,17); u vremenu od 07:00 do 15:00: deo Gadžinog Hana i Gornjeg Barbeša; u vremenu od 08:00 do 10:00: deo Bulevara Nikole Tesle (neparni br. 31-49); u vremenu od 08:30 do 11:30: delovi ulica Save Petkovića, Svetolika Rankovića (57,59,bb) i Njegoševe (129); u vremenu od 08:30 do 14:00:
Otvori na gradskiportal018.rs

Povezane vesti »

Planirana isključenja električne energije u Kragujevcu i Batočini

Planirana isključenja električne energije u Kragujevcu i Batočini

iKragujevac pre 1 sat
Više ulica u Kragujevcu, Batočini i delovi Raške danas bez struje

Više ulica u Kragujevcu, Batočini i delovi Raške danas bez struje

Glas Šumadije pre 1 sat
Danas bez struje deo Sremske Mitrovice – pogledajte da li ste na spisku!

Danas bez struje deo Sremske Mitrovice – pogledajte da li ste na spisku!

Ozon pre 1 sat
Željko čestitao kumu

Željko čestitao kumu

Sportski žurnal pre 2 sata
Danas bez struje u delovima ovih 10 opština: Beograđani, dobro pogledajte da li ste na spisku

Danas bez struje u delovima ovih 10 opština: Beograđani, dobro pogledajte da li ste na spisku

Kurir pre 2 sata
Danas isključenje struje u Beogradu Ovi delovi grada će biti bez električne energije tokom dana

Danas isključenje struje u Beogradu Ovi delovi grada će biti bez električne energije tokom dana

Alo pre 2 sata
Danas BEZ vode ceo dan U ovom delu Beograda: Bez struje u delovima 10 opština: Proverite da je vaša adresa na spisku

Danas BEZ vode ceo dan U ovom delu Beograda: Bez struje u delovima 10 opština: Proverite da je vaša adresa na spisku

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNikola TeslaTesla

Beograd, najnovije vesti »

Elektrodistribucija Niš – radovi i isključenja za 30.10.2025

Elektrodistribucija Niš – radovi i isključenja za 30.10.2025

Gradski portal 018 pre 23 minuta
Kreću radovi na objektu u botaničkoj bašti "Jevremovac": Evo kako će izgledati FOTO

Kreću radovi na objektu u botaničkoj bašti "Jevremovac": Evo kako će izgledati FOTO

B92 pre 37 minuta
Planirana isključenja električne energije u Kragujevcu i Batočini

Planirana isključenja električne energije u Kragujevcu i Batočini

iKragujevac pre 1 sat
Više ulica u Kragujevcu, Batočini i delovi Raške danas bez struje

Više ulica u Kragujevcu, Batočini i delovi Raške danas bez struje

Glas Šumadije pre 1 sat
Danas bez struje deo Sremske Mitrovice – pogledajte da li ste na spisku!

Danas bez struje deo Sremske Mitrovice – pogledajte da li ste na spisku!

Ozon pre 1 sat