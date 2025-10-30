Srbiji za dobro jutro, Nju Orleansu za laku noć: Jokić došao do tripl-dabla, pa ušao u NBA istoriju!

Srbin ispisuje istoriju NBA lige — i ne pokazuje nameru da stane.

Nikola Jokić nastavlja da pomera granice. Njegov Denver ponovo je oduvao protivnika, ovoga puta Nju Orleans Pelikanse – 122:88. Kao i mnogo puta do sada, sve se vrtelo oko srpskog maestra. Već do kraja treće četvrtine Jokić je već imao četvrti tripl-dabl u prva četiri meča sezone, podvig koji je pošao za rukom samo dvojici igrača u istoriji NBA lige. Sa lakoćom je kontrolisao tempo, razigravao saigrače, skupljao skokove i pogađao kad god je trebalo. ANOTHER