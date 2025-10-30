Srbiji za dobro jutro, Nju Orleansu za laku noć: Jokić došao do tripl-dabla, pa ušao u NBA istoriju!

Hot sport pre 27 minuta
Srbiji za dobro jutro, Nju Orleansu za laku noć: Jokić došao do tripl-dabla, pa ušao u NBA istoriju!

Srbin ispisuje istoriju NBA lige — i ne pokazuje nameru da stane.

Nikola Jokić nastavlja da pomera granice. Njegov Denver ponovo je oduvao protivnika, ovoga puta Nju Orleans Pelikanse – 122:88. Kao i mnogo puta do sada, sve se vrtelo oko srpskog maestra. Već do kraja treće četvrtine Jokić je već imao četvrti tripl-dabl u prva četiri meča sezone, podvig koji je pošao za rukom samo dvojici igrača u istoriji NBA lige. Sa lakoćom je kontrolisao tempo, razigravao saigrače, skupljao skokove i pogađao kad god je trebalo. ANOTHER
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Nikola Jokić je nezaustavljiva sila! Četvrti tripl-dabl u nizu za novi trijumf fantastičnog Denvera!

Nikola Jokić je nezaustavljiva sila! Četvrti tripl-dabl u nizu za novi trijumf fantastičnog Denvera!

Kurir pre 37 minuta
Četvrti tripl-dabl Jokića za ubedljivu pobedu Denvera nad Nju Orleansom

Četvrti tripl-dabl Jokića za ubedljivu pobedu Denvera nad Nju Orleansom

Nedeljnik pre 7 minuta
Jokićev rekordni tripl-dabl za novu pobedu Denvera

Jokićev rekordni tripl-dabl za novu pobedu Denvera

NIN pre 28 minuta
Srpska tripl-dabl mašina: Pogledajte majstorije Nikole Jokića (VIDEO)

Srpska tripl-dabl mašina: Pogledajte majstorije Nikole Jokića (VIDEO)

Danas pre 8 minuta
Jokić ispisuje istoriju: Četvrti tripl-dabl zaredom i nova demonstracija moći Denvera

Jokić ispisuje istoriju: Četvrti tripl-dabl zaredom i nova demonstracija moći Denvera

Mondo pre 7 minuta
Nikola Jokić - čovek koji piše istoriju! Amerika bruji o čudesnom podvigu Srbina!

Nikola Jokić - čovek koji piše istoriju! Amerika bruji o čudesnom podvigu Srbina!

Kurir pre 37 minuta
Jokićev četvrti uzastopni tripl-dabl za još jednu pobedu Denvera (video)

Jokićev četvrti uzastopni tripl-dabl za još jednu pobedu Denvera (video)

Sportski žurnal pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Nikola Jokić je nezaustavljiva sila! Četvrti tripl-dabl u nizu za novi trijumf fantastičnog Denvera!

Nikola Jokić je nezaustavljiva sila! Četvrti tripl-dabl u nizu za novi trijumf fantastičnog Denvera!

Kurir pre 37 minuta
Četvrti tripl-dabl Jokića za ubedljivu pobedu Denvera nad Nju Orleansom

Četvrti tripl-dabl Jokića za ubedljivu pobedu Denvera nad Nju Orleansom

Nedeljnik pre 7 minuta
Vlahović posle gola poslao poruku navijačima i progovorio i o budućnosti!

Vlahović posle gola poslao poruku navijačima i progovorio i o budućnosti!

Sportske.net pre 7 minuta
Čudesni Moneke, zajedno sa Fransiskom, MVP kola Evrolige!

Čudesni Moneke, zajedno sa Fransiskom, MVP kola Evrolige!

Sportske.net pre 23 minuta
Derbi koji može promeniti sve: Vojvodina najavila rat Zvezdi!

Derbi koji može promeniti sve: Vojvodina najavila rat Zvezdi!

Hot sport pre 7 minuta